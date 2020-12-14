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Мурманск посетил режиссер Оливер Стоун


14.12.2020 08:23
Оливер Стоун в МурманскеФото: vk.com
Оливер Стоун в Мурманске

Знаменитый голливудский режиссер, обладатель трех Оскаров Оливер Стоун посетил Мурманск.

Как пишут российские СМИ, американский кинематографист прилетал в РФ по приглашению Росатома.

Визит известного режиссера Оливера Стоуна в Мурманск продолжался лишь один день, сообщает на своей странице региональный Центр развития кинопроизводства. Отмечается, что кинематографист прилетел по просьбе руководства Росатома. В ходе поездки Стоун ознакомился с одним из предприятий. В центре также пояснили, что пока американский режиссер не планирует съемок на Кольском полуострове.

Известный кинорежиссер, сценарист и продюсер Оливер Стоун является трехкратным лауреатом премии "Оскар". Среди наиболее знаменитых его фильмов - "Прирожденные убийцы", "Взвод", "Лицо со шрамом" (сценарий), "Эвита", "Шоссе", "Александр". В 2017 году был создан проект "Интервью с Путиным". Впоследствии Стоун, в последние годы работающий над документальными фильмами, вновь брал интервью у президента РФ.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 113

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