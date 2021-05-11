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Под Курганом пять человек погибли в ДТП с участием микроавтобуса
11.5.2021 17:03
Фото: vk.com
Правоохранительные органы Курганской области выясняют обстоятельства аварии, жертвами которой стали четверо взрослых и ребенок.
По предварительным данным, на трассе столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль Audi.
Как передает пресс-служба главы региона, в момент ЧП в микроавтобусе находились восемь человек. Четверо из них, в том числе ребенок, при столкновении получили смертельные травмы. Жертвой аварии также стал мужчина, управлявший легковым автомобилем.
После ДТП четверо пострадавших были экстренно эвакуированы в больницу города Шадринска. Предполагается, что один из пациентов в ближайшее время будет переведен на лечение в Курган.
В полиции пояснили, что водитель Audi допустил выезд на встречную полосу. Точные причины случившегося предстоит выяснить в ходе дальнейшего разбирательства.
Ранее четыре человека погибли в аварии на 61 км Екатеринбургской кольцевой автодороги. Жертвами ДТП стали члены семьи, возвращавшиеся с дачи в автомобиле ВАЗ-2113. Их машина столкнулась с Fiat Ducato.
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