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Медиадиректор «Спартака» попал в реанимацию после избиения


03:28
Медиадиректор «Спартака» попал в реанимацию после избиенияФото: vk.com

Директор департамента по связям с общественностью ФК "Спартак" Антон Фетисов находится в реанимационном отделении, сообщает "Спорт-Экспресс".

О том, при каких обстоятельствах его коллега получил черепно-мозговую травму, рассказал журналистам управляющий директор клуба Евгений Мележиков.

В результате нападения пострадал руководитель департамента по связям с общественностью футбольного клуба "Спартак" Антон Фетисов. ЧП случилось, когда он поздним вечером покидал ресторан, где был с супругой. По словам Евгения Мележикова, в тот момент у выхода из заведения разгорелся некий конфликт. Когда Фетисов попытался разнять людей, один из них его ударил. Медиадиректор клуба упал, после чего нападавший нанес еще один удар, отметил Мележиков.

Сразу после инцидента Фетисов был незамедлительно доставлен в медицинское учреждение, он находится в реанимационном отделении. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму. Со ссылкой на врачей отмечается, что пациент остается в сознании. Представители "Спартака" настояли, чтобы Фетисова обследовали ведущие нейрохирурги.

Ранее в клубе подтвердили сведения о возбуждении уголовного дела по факту нападения на Фетисова.

Автор: Злата Богатова

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