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Пропавший глава Минздрава Омской области сам вышел из леса


12:34
Пропавший глава Минздрава Омской области сам вышел из лесаФото: profile.ru

Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский, поиски которого велись с 7 мая в лесу на территории Большеуковского района, передает ТАСС. Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, глава ведомства сам вышел к людям в районе населенного пункта Баслы.

В местных экстренных службах пояснили, что глава Минздрава Омской области Александр Мураховский вышел из леса примерно 32 км от деревни Поспелово, сообщает ТАСС.  Министра здравоохранения доставили для обследования в ЦРБ Большеуковского района. По предварительной информации, Мураховский чувствует себя удовлетворительно. Более точные сведения местные власти собираются предоставить позже.

Ранее сообщалось о поисках, развернутых под Омском после исчезновения 49-летнего министра. В мероприятиях было задействовано порядка ста человек, привлекались беспилотники. Как писали местные СМИ, неподалеку от места, где пропал Мураховский, видели двух медведей. Поиски осложнялись очень плохой проходимостью и наличием множественных заболоченных участков.

Мураховский пропал 7 мая, направившись на квадроцикле в лес. Он выехал с охотничьей базы в деревне Поспелово, а потом связался со знакомыми по рации и сообщил, что увяз. Поэтому министр намеревался дальше идти пешком. В ходе начатых поисков был найден квадроцикл чиновника.

49-летний Александр Мураховский назначен главой Министерства здравоохранения Омской области в конце 2020 года. До того он занимал пост главврача больницы скорой медицинской помощи №1 (БСМП-1), куда летом прошлого года экстренно доставили Алексея Навального.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 136

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