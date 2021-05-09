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В Нигерии при кораблекрушении погибли десятки человек


9.5.2021 23:49
В Нигерии при кораблекрушении погибли десятки человекФото: currenttime.tv

В результате кораблекрушения в Нигерии погибли не менее двадцати восьми человек.

Как передают зарубежные СМИ, трагический инцидент случился в центральной части страны накануне, 8 мая.

Со ссылкой на экстренные службы Нигерии сообщается, что на реке Широро опрокинулось пассажирское судно. Обстоятельства ЧП сейчас выясняют специалисты. Сведений о причинах трагедии из официальных источников пока еще не поступало.

Как заявил руководитель нигерийского агентства по чрезвычайным ситуациям Нигерии Ахмед Инга, на борту судна находилось около ста человек. Оно перевернулось на расстоянии около пятидесяти метров от пристани.

Спасатели уже извлекли из воды останки погибших, продолжаются поиски семи человек, которые считаются пропавшими без вести. 65 пассажиров удалось спасти.

Автор: Злата Богатова

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