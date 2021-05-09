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Посольство не советует россиянам посещать Мали
9.5.2021 23:23
Фото: amazonaws.com
Российским туристам в ближайшее время не советуют ездить в Мали, передает ТАСС со ссылкой на заявление посольства РФ в этом африканском государстве.
По данным дипломатов, относительно безопасной можно сейчас считать лишь столицу страны - Бамако, а также некоторые районы на юге и западе.
В Мали продолжаются нападения террористов на правоохранителей, поэтому россиянам не рекомендовано посещение этой страны с туристическими целями, указано в сообщении посольства. Дипломаты поясняют, что из-за активизировавшихся экстремистов относительно безопасными сейчас можно считать лишь столицу Бамако и некоторые районы на западе и юге этой африканской республики.
В посольстве РФ отметили, что в Мали орудуют многочисленные исламистские группировки, которые могут быть связаны с запрещенным в России "Исламским государством" (ИГ).
Ранее в Мали при подрыве броневика погибли двое французских военных, еще один попал в госпиталь с ранениями. В Париже заявили, что речь идет о террористической атаке.
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