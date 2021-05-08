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В Донецке на акции «Бессмертный полк» пронесли портрет деда Зеленского
13:16
Фото: кадр видео с youtube.com
Общественный деятель и правовед Татьяна Монтян участвовала в мемориальной акции "Бессмертный полк" в Донецке с портретом деда украинского президента Владимира Зеленского. По данным РИА Новости, общественница напомнила о последних событиях в Киеве, где не так давно устроили шествие радикалы.
Как пояснила адвокат и общественница Татьяна Монтян, она решила дать возможность деду Зеленского поучаствовать в "Бессмертном полку", "пока его внук устраивает шабаш СС "Галичина" в самом центре украинской столицы.
Ранее в украинских СМИ появились публикации о том, кем в период Великой Отечественной войны был дед Зеленского. Со ссылкой на данные базы "Память народа" сообщалось, что в те годы Семен Иванович Зеленский командовал стрелковой ротой 174-го полка 57-й гвардейской стрелковой дивизии. В 1944 году он был награжден двумя орденами Красной Звезды.
Напомним, в последних числах апреля по центральным улицам Киева прошли участники "Марша вышиванок". По факту мероприятия, приуроченного к годовщине формирования дивизии СС "Галичина", правоохранительные органы Украины уже возбудили уголовное дело.
Украинский президент Владимир Зеленский после этой акции назвал нацизм абсолютным злом и призвал к осуждению любого рода попыток оправдания военных преступлений.
Марш в украинской столице был организован рядом националистических и радикальных организаций в честь годовщины формирования дивизии СС "Галичина". Созданное на Украине в 1943 году, это подразделение стало частью нацистской структуры войск СС, которая по всему миру считается преступной организацией. Она также запрещена действующим законодательством Украины.
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