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Посол ФРГ отреагировала на неонацистский марш в Киеве


13:20
Посол ФРГ отреагировала на неонацистский марш в КиевеФото: korupciya.info

Посол Германии в Киеве Анка Фельдхузен прокомментировала состоявшийся в украинской столице марш неонацистов.

Дипломат отреагировала на мероприятие, которое радикалы посвятили дивизии СС "Галичина", в своем Twitter.

Отреагировав на шествие в Киеве, немецкий посол предостерегла украинских радикалов от стремления ассоциировать себя с нацистскими преступниками. Как подчеркнула Анка Фельдхузен, подразделения Ваффен CC в период Второй мировой войны были причастны к самым тяжелым военным преступлениям и Холокосту. С ними не должна ассоциироваться ни одна из волонтерских организаций, действующих сейчас на территории Украины, отметила дипломат.

Марш в украинской столице был организован рядом националистических и радикальных организаций в честь годовщины формирования дивизии СС "Галичина". Созданное на Украине в 1943 году, это подразделение стало частью нацистской структуры войск СС, которая по всему миру считается преступной организацией. Она также запрещена действующим законодательством Украины.

По данным СМИ, участниками шествия стали порядка семидесяти человек, которые прошли по центральным улицам Киева. Дойдя до моста у площади Независимости, они вывесили баннер, изображавший солдат в нацистской форме.

Сразу после того, как организаторы анонсировали проведение марша, парламентская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" потребовала от властей жестко отреагировать на провокационные действия последователей нацизма. Подчеркивалось, что официальному Киеву следует запретить все организации и движения, собирающиеся участвовать в шествии.

Автор: Злата Богатова

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