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Лукашенко подписал декрет о защите суверенитета и конституционного строя
10:19
Фото: vk.com
Белорусский президент Александр Лукашенко подписал декрет "О защите суверенитета и конституционного строя".
Документ регламентирует порядок действий в случае гибели главы государства, информирует агентство БелТА.
Как стало известно, глава Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет о защите суверенитета и конституционного строя. В соответствии с этим документом будет определяться порядок действий в случае гибели главы государства. Речь идет о внезапной смерти президента вследствие покушения или террористического акта, какой-либо внешней агрессии либо другого рода насильственных действий.
Согласно этому декрету, все государственные органы и их должностные лица в таких обстоятельствах должны действовать в зависимости от решений Совета безопасности. Заседания будут проводиться при председательстве премьер-министра. Декрет, вступивший в законную силу с момента подписания, предусматривает незамедлительное объявление военного или чрезвычайного положения по всей территории страны.
В середине минувшего апреля Лукашенко выступил с утверждением, что на него и детей по распоряжению руководства США готовилось покушение. Преступление, которое удалось предотвратить благодаря ФСБ, планировалось с участием "иностранных спецслужб, скорее всего, ЦРУ, ФБР".
Белорусский президент отмечал, что после похищения его с сыновьями собирались "посадить в погреб", который уже был подготовлен на территории Гомельской области. Российские правоохранители задержали злоумышленников, когда они намеревались прибыть "в Минск и уже заняться организацией покушения на президента и детей", пояснял Лукашенко. Представители ФСБ позже заявили о задержании в Москве двух подозреваемых.
Представители официального Вашингтона решительно опровергли сообщения о причастности руководства Соединенных Штатов к организации покушения на белорусского президента, назвав их "абсолютно ложными".
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