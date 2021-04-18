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В Госдепе отреагировали на заявления о причастности США к попытке устранения Лукашенко
18.4.2021 18:17
Фото: worldenergynews.gr
Представители официального Вашингтона опровергли сообщения о причастности руководства Соединенных Штатов к организации покушения на белорусского президента.
Ранее Александр Лукашенко заявил о предотвращении нападения на него и его детей, которое могло быть осуществлено с участием американских спецслужб.
"Абсолютно ложными" назвали в американском Госдепартаменте сообщения о причастности властей США к подготовке покушения на президента Белоруссии Александра Лукашенко, передает ТАСС. Представитель иностранного дипломатического ведомства пояснил, что в Вашингтоне видели информацию, которая появилась в российских государственных СМИ о предполагаемом заговоре против Лукашенко.
Все предположения о причастности Соединенных Штатов, включая непосредственные утверждения белорусского лидера, не соответствуют действительности, отметили в Госдепе.
Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с утверждением, что покушение на него и детей готовилось по распоряжению руководства США. По словам белорусского лидера, к организации нападения причастны американские спецслужбы. Преступление удалось предотвратить при участии ФСБ. Двое подозреваемых были задержаны в Москве.
Как информировал Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, к подготовке военного переворота в Белоруссии и устранению белорусского лидера могут быть причастны имеющий двойное гражданство США и Белоруссии Юрий Зенкович и белорусский гражданин Александр Федута. Они планировали преступление по отработанному сценарию "цветных революций", намереваясь задействовать как местных, так и украинских националистов.
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