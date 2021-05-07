Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Скончался бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев

7.5.2021 23:38

Фото: livejournal.com



Скончался бывший секретарь ЦК КПСС, почетный гражданин Томской области Егор Лигачев.



Об этом рассказал Алексей Севостьянов, возглавляющий департамент информационной политики администрации Томской области.



Бывший секретарь ЦК КПСС Егор Кузьмич Лигачев умер в возрасте ста лет, передает ТАСС. Юбилей он отмечал 29 ноября прошлого года. В 92-летнем возрасте Лигачев перенес операцию на сердце. По словам руководителя департамента информационной политики администрации Томской области Алексея Севостьянова, государственный и общественный деятель умер в Москве. В своем фейсбуке он назвал кончину государственного деятеля "невосполнимой утратой для томичей и для страны".



Егор Лигачев занимал пост секретаря ЦК КПСС в период с 1983 по 1990 годы, с апреля 1985 года входя в состав Политбюро. В тот период он был ответственным за сферу идеологии, фактически являясь вторым лицом в партии после Михаила Горбачева. До того Лигачев руководил администрацией Томской области.



Лигачев также входил в число инициаторов антиалкогольной кампании в Советском Союзе. Большую известность получило его высказывание: "Борис, ты не прав". Фраза была адресована будущему первому президенту России Борису Ельцину.



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Автор: Злата Богатова

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