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Скончался бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев


7.5.2021 23:38
Скончался бывший секретарь ЦК КПСС Егор ЛигачевФото: livejournal.com

Скончался бывший секретарь ЦК КПСС, почетный гражданин Томской области Егор Лигачев.

Об этом рассказал Алексей Севостьянов, возглавляющий департамент информационной политики администрации Томской области.

Бывший секретарь ЦК КПСС Егор Кузьмич Лигачев умер в возрасте ста лет, передает ТАСС. Юбилей он отмечал 29 ноября прошлого года. В 92-летнем возрасте Лигачев перенес операцию на сердце. По словам руководителя департамента информационной политики администрации Томской области Алексея Севостьянова, государственный и общественный деятель умер в Москве. В своем фейсбуке он назвал кончину государственного деятеля "невосполнимой утратой для томичей и для страны".

Егор Лигачев занимал пост секретаря ЦК КПСС в период с 1983 по 1990 годы, с апреля 1985 года входя в состав Политбюро. В тот период он был ответственным за сферу идеологии, фактически являясь вторым лицом в партии после Михаила Горбачева. До того Лигачев руководил администрацией Томской области.

Лигачев также входил в число инициаторов антиалкогольной кампании в Советском Союзе. Большую известность получило его высказывание: "Борис, ты не прав". Фраза была адресована будущему первому президенту России Борису Ельцину.

Ранее в Великобритании простились с принцем Филиппом. Супруга британской королевы Елизаветы II похоронили в часовне святого Георгия в Виндзоре. Принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский  скончался 9 апреля, не дожив примерно двух месяцев до своего столетнего юбилея. Супруг Елизаветы II, проживший дольше любого другого из мужчин британской королевской семьи, перестал принимать участие в публичных мероприятиях еще в 2017 году по состоянию здоровья. В минувшем январе он перенес операцию на сердце, после чего почти месяц провел в больницах.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 112

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