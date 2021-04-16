Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Великобритании похоронили принца Филиппа

20:15

Фото: instyle.ru



Супруга британской королевы Елизаветы II похоронили в часовне святого Георгия в Виндзоре.



По завершении траурной церемонии, трансляция которой велась в прямом эфире, гроб с телом принца Филиппа опустили под пол часовни.



В момент, когда гроб начали опускать под пол часовни святого Георгия в Виндзоре, каналы показывали волынщика. Он медленно покидал часовню, продолжая исполнять музыку. Затем участники церемонии начали расходиться. Они останавливались перед выходом, почтительно склоняя голову и прощаясь с покойным.



В Великобритании все еще действуют антикоронавирусные ограничения. Поэтому участниками траурного мероприятия стали исключительно представители королевской семьи. Отпевание и похороны были организованы в соответствии с пожеланиями покойного, который не хотел, чтобы его церемония была государственной. На ней присутствовали около тридцати человек, включая прибывшего из США принца Гарри.



Принц Филипп скончался 9 апреля, не дожив примерно двух месяцев до столетнего юбилея. Супруг Елизаветы II прожил дольше любого другого из мужчин королевской семьи Великобритании.



Супруг королевы Великобритании перестал принимать участие в публичных мероприятиях еще в 2017 году по состоянию здоровья. В минувшем январе он перенес операцию на сердце, после чего почти месяц провел в больницах. Это был самый долгий период, на который мужа Елизаветы II когда-либо был госпитализировали.



Брак Елизаветы II и принца Филиппа длился 73 года. Супруги воспитали трех сыновей - Чарльза, Эдварда и Эндрю и дочь Анну.



Автор: Злата Богатова

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