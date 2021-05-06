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Лукашенко объявил о создании белорусской вакцины от коронавируса
13:54
Фото: livejournal.com
В Белоруссии создана собственная вакцина от COVID-19, заявил президент страны Александр Лукашенко.
Как пояснил представитель официального Минска, препарат был получен "в пробирке" накануне, 6 мая.
По словам белорусского лидера Александра Лукашенко, в его стране создана собственная вакцина для защиты от коронавирусной инфекции. Глава государства пояснил, что препарат отличается от средств, которые сейчас закупает Белоруссия. Лукашенко отметил, что белорусские специалисты разработали "живую вакцину", - цитирует президента государственное информационное агентство БелТА.
Глава РБ также отметил, что имеющиеся сейчас препараты не могут давать гарантии, что в будущем они окажутся эффективны при новых мутациях коронавируса. Поэтому в Белоруссии не торопятся, чтобы судить о том, "что будет послезавтра, когда изменится болезнь", отметил Лукашенко, допустив, что штамм может измениться.
Сейчас белорусы используют для профилактики распространения COVID-19 препарат, созданный по российским технологиям, а также закупают китайские средства.
Ранее Министерство здравоохранения Российской Федерации обновило рекомендации по лечению и профилактике коронавирусной инфекции. Соответствующий раздел документа дополнен сведениями о двух новых вакцинах - отечественных разработках "КовиВак" и "Спутник Лайт".
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