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Жительница Мали родила сразу девять детей
5.5.2021 17:12
Фото: twitter.com
25-летняя гражданка Мали Халима Сисс стала матерью сразу девяти малышей, передает BBC News.
Пять девочек и четыре мальчика появились на свет путем кесарева сечения, рассказала журналистам глава Минздрава этого африканского государства Фанта Сиби.
По словам министра, во время исследований, которые проводились до родов, УЗИ показывало лишь семерых детей. В результате количество новорожденных стало сюрпризом и для врачей.
Халима Сисс ранее наблюдалась в стационаре в Бамако, но врачи выразили опасения за здоровье будущей матери и ее детей. После вмешательства властей пациентку было решено направить в Марокко, куда она и прибыла в конце марта.
Операция кесарева сечения проводилась накануне, 4 мая, сообщила министр. По словам Фанты Сиби, сейчас мать и все девять новорожденных чувствуют себя хорошо. Глава ведомства поздравила медиков обеих стран и родителей с благополучным разрешением пациентки.
Планируется, что Халима Сисс вместе с малышами возвратится в Мали в начале лета.
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