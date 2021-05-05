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Шовен просит о новом судебном процессе по делу о гибели Флойда
5.5.2021 09:15
Фото: livejournal.com
Бывший офицер полиции Миннеаполиса Дерек Шовен подал ходатайство о проведении нового судебного разбирательства по делу о смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Как передает канал Fox News, экс-полицейский указал на множественные нарушения во время состоявшихся слушаний.
Телеканал знакомит с содержанием документа и приводит комментарии адвоката Эрика Нельсона. Как заявил юрист, суд ранее не изолировал присяжных, а также не ограничивал их в общении с журналистами. В результате у них могло сформироваться предвзятое отношение к его клиенту. Кроме того, присяжных могли запугивать, угрожая возмездием.
По мнению адвоката Шовена, справедливое рассмотрение дела мог бы обеспечить перенос слушаний в другое место, однако суд на это не согласился.
Нельсон также подчеркнул, что считает неправомерным отказ суда выслушать свидетельские показания Морриса Холла. Друга погибшего Джорджа Флойда находился рядом с ним в тот роковой день. Говоря об инциденте, произошедшем 25 мая 2020 года, Нельсон указал и на недостаточность доказательств, которые были собраны стороной обвинения.
В дополнение к ходатайству, в котором говорится о необходимости провести новый судебный процесс, Нельсон потребовал отмены уже вынесенных обвинительных приговоров.
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