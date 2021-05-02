ИнтерНовости - новости в стране и мире
Отец Бритни Спирс заявил о деменции у его дочери
Отец Бритни Спирс заявил о деменции у его дочери
Пушилин предрек резню после изменения Минских соглашений
Пушилин предрек резню после изменения Минских соглашений
Жительницу Владивостока подозревают в тройном убийстве
Жительницу Владивостока подозревают в тройном убийстве
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Волгограде простились с погибшими в ДТП юными баскетболисткамиВ Волгограде простились с погибшими в ДТП юными баскетболистками
Пушилин предрек резню после изменения Минских соглашенийПушилин предрек резню после изменения Минских соглашений
Суд арестовал предполагаемого виновника ДТП на СтавропольеСуд арестовал предполагаемого виновника ДТП на Ставрополье
«Роснефть» и олигархи подали в суд на издателя книги «Люди Путина»«Роснефть» и олигархи подали в суд на издателя книги «Люди Путина»
Под Мурманском три рыбака погибли во время штормаПод Мурманском три рыбака погибли во время шторма

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)
Селедка под белой шубойСеледка под белой шубой
Тартар. Рецепт, рожденный выдумкойТартар. Рецепт, рожденный выдумкой
Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.
Яблочный зефир своими рукамиЯблочный зефир своими руками

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Волгограде простились с погибшими в ДТП юными баскетболистками


15:23
В Волгограде простились с погибшими в ДТП юными баскетболисткамиФото: livejournal.com

Жители Волгограда продолжают приносить мягкие игрушки, цветы и свечи к тренировочной базе спортшколы № 2 в Дзержинском районе, где в прошлом занимались девочки.

Сегодня в городе состоялись похороны детей, погибших в ДТП на Ставрополье.

Сегодня в Волгограде прощаются с пятью воспитанницами спортивной детской школы олимпийского резерва, которые в последний день апреля стали жертвами страшной аварии на Ставрополье. Власти Волгоградской области после трагедии объявили 3 мая траур по погибшим.

Траурная церемония состоялась в большом зале прощаний на улице Землячки, передает ТАСС. Среди пришедших были родители и одноклассники, близкие и друзья девочек, а также спортсмены и представители тренерского состава. В комитете по физической культуре и спорту администрации Волгограда рассказали, что погибших спортсменок похоронят на Алюминиевском, Ворошиловском, Краснооктябрьском и Моторном кладбищах.

Местные власти взяли на себя все расходы на погребение детей. В соответствии с распоряжением губернатора семьям погибших детей окажут поддержку в размере миллиона рублей, близкие пострадавших спортсменок получат по 200 тыс. рублей, а тех, что получил тяжелые травмы - еще по 200 тыс. рублей дополнительно.

Ранее суд вынес решение об аресте водителя легковой машины, которая участвовала в ДТП с гибелью детей на Ставрополье. Предполагаемый виновник аварии останется под стражей до 30 июня. В ходе заседания по избранию меры пресечения подозревамый заявил, что признает свою вину и выразил готовность сотрудничать с правоохранительными органами. Он также обратился к суду с просьбой о домашнем аресте.

Мужчина, управлявший автомобилем ВАЗ-2109, в аварии практически не пострадал. По версии следствия, водитель пытался совершить необдуманный маневр, задев двигавшийся в противоположном направлении грузовик. В итоге многотонная машина рухнула прямо на микроавтобус с детьми.

В ходе продолжающегося расследования также устанавливается, почему дети направлялись на соревнования в микроавтобусе, который не был предназначен для таких поездок. По данным региональных СМИ со ссылкой на Ространснадзор, водитель не имел путевого листа на перевозку детей, а перевозчик не обладает соответствующей лицензией. Кроме того, в ходе проверки выяснилось, что конструкция автомобиля была изменена без предварительного согласования.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 121

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Май 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

В Хакасии задержана мать троих детей, погибших при пожареВ Хакасии задержана мать троих детей, погибших при пожаре
В Праге прекратили изучение документации по «Спутнику V»В Праге прекратили изучение документации по «Спутнику V»
ВОЗ: число зараженных COVID-19 в мире превысило 150 млнВОЗ: число зараженных COVID-19 в мире превысило 150 млн
Судан приостановил соглашение с РФ о базе на Красном мореСудан приостановил соглашение с РФ о базе на Красном море
В Приамурье осудили врача, похищавшую деньги с банковских карт пациентовВ Приамурье осудили врача, похищавшую деньги с банковских карт пациентов

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru