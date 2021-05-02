Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Волгограде простились с погибшими в ДТП юными баскетболистками

15:23

Фото: livejournal.com



Жители Волгограда продолжают приносить мягкие игрушки, цветы и свечи к тренировочной базе спортшколы № 2 в Дзержинском районе, где в прошлом занимались девочки.



Сегодня в городе состоялись похороны детей, погибших в ДТП на Ставрополье.



Сегодня в Волгограде прощаются с пятью воспитанницами спортивной детской школы олимпийского резерва, которые в последний день апреля стали жертвами страшной аварии на Ставрополье. Власти Волгоградской области после трагедии объявили 3 мая траур по погибшим.



Траурная церемония состоялась в большом зале прощаний на улице Землячки, передает ТАСС. Среди пришедших были родители и одноклассники, близкие и друзья девочек, а также спортсмены и представители тренерского состава. В комитете по физической культуре и спорту администрации Волгограда рассказали, что погибших спортсменок похоронят на Алюминиевском, Ворошиловском, Краснооктябрьском и Моторном кладбищах.



Местные власти взяли на себя все расходы на погребение детей. В соответствии с распоряжением губернатора семьям погибших детей окажут поддержку в размере миллиона рублей, близкие пострадавших спортсменок получат по 200 тыс. рублей, а тех, что получил тяжелые травмы - еще по 200 тыс. рублей дополнительно.



Ранее суд вынес решение об аресте водителя легковой машины, которая участвовала в ДТП с гибелью детей на Ставрополье. Предполагаемый виновник аварии останется под стражей до 30 июня. В ходе заседания по избранию меры пресечения подозревамый заявил, что признает свою вину и выразил готовность сотрудничать с правоохранительными органами. Он также обратился к суду с просьбой о домашнем аресте.



Мужчина, управлявший автомобилем ВАЗ-2109, в аварии практически не пострадал. По версии следствия, водитель пытался совершить необдуманный маневр, задев двигавшийся в противоположном направлении грузовик. В итоге многотонная машина рухнула прямо на микроавтобус с детьми.



В ходе продолжающегося расследования также устанавливается, почему дети направлялись на соревнования в микроавтобусе, который не был предназначен для таких поездок. По данным региональных СМИ со ссылкой на Ространснадзор, водитель не имел путевого листа на перевозку детей, а перевозчик не обладает соответствующей лицензией. Кроме того, в ходе проверки выяснилось, что конструкция автомобиля была изменена без предварительного согласования.



Автор: Злата Богатова

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