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В Сети появились ранее неизвестные фото Меган Маркл с бывшим бойфрендом


3.5.2021 10:55
В Сети появились ранее неизвестные фото Меган Маркл с бывшим бойфрендомФото: kadara.ru

Снимки, прежде еще не появлявшиеся в Сети, опубликованы в Instagram-аккаунте @velvetcoke, который специализируется на фото мировых звезд из 90-х годов.

Герцогиня Сассекская изображена на них с бывшим бойфрендом и выглядит очень счастливой.

Кадры были сделаны в 2002 году, когда Меган Маркл встречалась с неким Карлосом Крутцфельдтом. Изображения, на которых запечатлена супруга принца Гарри со своим бывшим бойфрендом, собрали десятки тысяч лайков и начали быстро распространяться в интернете.

Поклонники Маркл сошлись во мнении, что герцогиня практически не изменилась за последние восемнадцать лет.

Брак с внуком британской королевы Елизаветы II стал вторым для бывшей американской киноактрисы Меган Маркл. В прошлом она была замужем за режиссером Тревором Энегльсом. Пара оформила развод в 2013 году. Спустя пять лет, в мае 2018-го в часовне Святого Георгия Виндзорского замка состоялось венчание принца Гарри и Меган Маркл. На следующий год у супругов появился на свет сын, которому дали имя Арчи. Сейчас пара ожидает рождения второго ребенка.

В конце прошлого года британский исполнитель Мэтт Кардл поделился подробностями переписки, которую в прошлом вел с Меган Маркл. Певец и будущая герцогиня общались задолго до того, как американская актриса стала супругой принца Гарри.

Автор: Злата Богатова

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