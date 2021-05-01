|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
«Роснефть» и олигархи подали в суд на издателя книги «Люди Путина»
15:39
Фото: vk.com
Михаил Фридман
Ряд российских олигархов обратились в суд с исками против британского издателя за книгу о президенте РФ Владимире Путине, сообщает The Financial Times.
Кроме того, аналогичное заявление было подано юристами компании "Роснефть".
Как стало известно, судиться с издательством HarperCollins намерены глава совета директоров Альфа-банка Петр Авен, совладелец "Альфа-Групп" Михаил Фридман, бизнесмен Шалва Чигиринский, а также Роман Абрамович. По мнению истцов, книга содержит клеветнические утверждения.
Речь идет о книге "Люди Путина" (Putin’s People), изданной год назад журналисткой Financial Times Кэтрин Белтон. Автор попыталась подробно изложить историю прихода к власти Владимира Путина, а также описать его взаимоотношения с некоторыми российскими олигархами.
Представители издательства заявили, что считают книгу Белтон "тщательно подготовленной". В организации выразили намерение "решительно защищать право сообщать о вопросах", которые представляют большой общественный интерес. При этом сама Белтон от каких-либо комментариев пока воздерживается.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|