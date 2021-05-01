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«Роснефть» и олигархи подали в суд на издателя книги «Люди Путина»


15:39
Михаил ФридманФото: vk.com
Михаил Фридман

Ряд российских олигархов обратились в суд с исками против британского издателя за книгу о президенте РФ Владимире Путине, сообщает The Financial Times.

Кроме того, аналогичное заявление было подано юристами компании "Роснефть".

Как стало известно, судиться с издательством HarperCollins намерены глава совета директоров Альфа-банка Петр Авен, совладелец "Альфа-Групп" Михаил Фридман, бизнесмен Шалва Чигиринский, а также Роман Абрамович. По мнению истцов, книга содержит клеветнические утверждения.

Речь идет о книге "Люди Путина" (Putin’s People), изданной год назад журналисткой Financial Times Кэтрин Белтон. Автор попыталась подробно изложить историю прихода к власти Владимира Путина, а также описать его взаимоотношения с некоторыми российскими олигархами.

Представители издательства заявили, что считают книгу Белтон "тщательно подготовленной". В организации выразили намерение "решительно защищать право сообщать о вопросах", которые представляют большой общественный интерес. При этом сама Белтон от каких-либо комментариев пока воздерживается.

Автор: Злата Богатова

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