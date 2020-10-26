Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Бритни Спирс не смогла выйти замуж за Сэма Асгари из-за опекунства отца

26.10.2020 15:17

Фото: news-now.ru



Американская певица Бритни Спирс могла бы выйти замуж за Сэма Асгари и родить ребенка, однако этого не произошло из-за того, что звезда находится под опекунством собственного отца.



На протяжении двенадцати лет артистка не может принимать никаких решений, касающихся ее жизни.



О том, как в последние годы складывается жизнь 38-летней звезды, рассказал личный визажист Бритни Спирс. Макси стал гостем подкаста на YouTube-канале Calababes, подробно сообщив о борьбе, которую певица ведет за собственную свободу и освобождение от опекунства отца.



По словам Макси, отец артистки установил тотальный контроль не только за ее финансовыми делами, но личными отношениями. Если бы не опекунство, певица могла бы сочетаться законным браком со своим 26-летним бойфрендом Сэмом Асгари. Визажист предположил, что пара вполне могла бы уже воспитывать общего ребенка. Макси пояснил, что Бритни, по его мнению, точно бы стала мамой к этому времени, если бы не опекунство отца.



Визажист также добавил, что будь Бритни Спирс свободной и самостоятельной, она в качестве супруги Сэма Асгари "собирала бы вокруг себя целые толпы друзей". Макси отметил, что его данные основаны на семейных разговорах, которые ранее велись в его присутствии. При этом Сэм не имеет права особо распространяться о своей подруге. Дело в том, что он подписал с родственниками артистки соответствующий договор.



Как рассказал визажист Спирс, избраннику певицы пришлось пройти "через настоящий ад", чтобы быть вместе с артисткой. В начале его романтических отношений со звездой отец певицы Джеймс Спирс крайне негативно относился к Сэму Асгари и пытался препятствовать их связи. Несмотря на жесткую опеку и контроль отца, Бритни все же удалось встречаться с Сэмом, отметил Макси.



Автор: Злата Богатова

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