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В Ингушетии нашли тайник с оружием


1.5.2021 17:30
В Ингушетии нашли тайник с оружиемФото: u-f.ru

На территории Сунженского района Ингушетии силовики обнаружили тайник с оружием и боеприпасами, передает агентство "Интерфакс".

Как пояснили в пресс-службе регионального главка МВД, схрон был найден в лесном массиве.

В тайнике, который сотрудники правоохранительных органов обнаружили неподалеку от населенного пункта Нестеровское, находилось оружие и боеприпасы. В частности, в схроне были найдены гранатомет РПГ-18 и две гранаты Ф-1 без запалов, а также снаряд ВОГ-25, отметил представитель МВД по региону.

Кроме того, там находились снаряженный магазин к АК-74, калибра 5,45 мм, и более полутора сотен патронов калибра 5,45 мм.В целях обеспечения безопасности к месту происшествия были направлены представители инженерно-технической группы ОМОН. Они ликвидировали гранатомет и снаряд накладным зарядом. Сведений о том, кем мог быть оборудован схрон в лесу, из официальных источников пока не поступало.

Ранее в ряде российских регионов сотрудниками ФСБ было задержано более полутора десятков сторонников украинской радикальной группировки "М.К.У.", причастных к подготовке нападений и подрывов, а также пропаганде экстремизма. Как сообщал Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, мероприятия проводились в Анапе, подмосковном Пущино, Тюмени и Чите, а также нескольких других городах.

В ходе обысков у фигурантов этого дела обнаружили и изъяли холодное оружие и значительное число гаджетов и электронных носителей, в которых содержались разнообразные инструкции по созданию средств террора и сведения о уже совершенных и предполагаемых преступлениях террористической и экстремистской направленности.

Автор: Злата Богатова

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