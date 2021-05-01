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Глава КС США: Россия имеет оружие, способное уничтожить американские спутники


1.5.2021 16:02
Глава КС США: Россия имеет оружие, способное уничтожить американские спутникиФото: kadinlarnette.com

В России и Китае смогли создать вооружение, с помощью которого можно ликвидировать или вывести из строя американские спутники на орбите Земли.

С таким заявлением выступил командующий Космическими силами Соединенных Штатов генерал ВВС Джон Реймонд.

Представитель официального Вашингтона во время онлайн-интервью газете The Washington Post отметил, что космос уже можно считать такой же сферой ведения боевых действий, "как и воздух, землю и море". Назвав КНР "основной угрозой" для США, Джон Реймонд отметил, что Пекин, как и Москва, сейчас имеет в своем распоряжении вооружение, которое может вывести из строя и даже уничтожить американские спутники.

Генерал пояснил, что речь идет об атаке спутников "с Земли или из космоса", а также "через киберпространство". При этом Реймонд подчеркнул, что приоритетной задачей Космических сил США является сдерживание. Главная цель американской строны - "не ввязываться в конфликт", который может начаться или распространиться на космос.

Для достижения этих целей, отметил глава КС США, важно "действовать с позиции силы" и менять способы "сдерживания конкурентов и противников". По словам Реймонда, речь идет о лишении выгод или обременении издержками, чтобы сдержать возможный конфликт. Соединенные Штаты хотят сохранить космическое пространство безопасным для всех, добавил американский генерал.

Ранее стало известно о планах США потратить $18 млрд на создание перехватчиков ракет из Ирана и КНДР. Разработка, производство и дальнейшая поддержка таких конструкций будут осуществляться в рамках первой масштабной госзакупки администрации президента США Джо Байдена в оборонной сфере.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 104

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