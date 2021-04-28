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США намерены потратить $18 млрд на создание перехватчиков ракет из Ирана и КНДР
28.4.2021 15:28
Фото: xakep.ru
Пентагон собирается потратить около $18 млрд на создание перехватчиков ракет из Северной Кореи и Ирана, передает Bloomberg.
Разработка, производство и дальнейшая поддержка таких конструкций будут осуществляться в рамках первой масштабной госзакупки администрации президента США Джо Байдена в оборонной сфере.
По данным агентства, участниками конкурса станут компании Lockheed Martin Corp. и Northrop Grumman Corp. На разработку перехватчиков следующего поколения им предполагается выделить $13,1 млрд. После того, как завершится стадия "критического обзора", начнут отбор конструкций. К 2016 году назовут победителя.
Компаниям предстоит создать более тридцати перехватчиков, в том числе десять - для проведения испытаний. Согласно приблизительным оценкам американского военного ведомства, затраты на производство могут составить порядка $ 2,3 млрд. Такую же сумму Пентагон рассчитывает потратить на долгосрочные вспомогательные расходы.
По словам представителя Агентства по противоракетной обороне Марка Райта, сейчас специалисты "сосредоточены на этапе разработки технологий". Он отметил, что перехватчики нового поколения будут созданы не позже 2028 года. Ориентировочная стоимость каждой конструкции составит около $498 млн.
Ранее ВМС США открыли предупредительный огонь в сторону иранских кораблей. Американский военный корабль произвел предупредительные выстрелы в сторону трех быстроходных катеров Корпуса стражей Исламской революции Ирана (IRGCN), подошедших к нему на расстояние около 68 ярдов. Как сообщает ABC News, инцидент зафиксирован вечером понедельника в северной части Персидского залива.
Представители Соединенных Штатов несколько раз предупредили суда КСИР, используя радио и другие устройства, однако иранские суда не прекращали маневры. В результате экипаж патрульного корабля ВМС США USS Firebolt, рядом с которым находился катер береговой охраны США Baranoff, произвели выстрелы.
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