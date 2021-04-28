|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
СМИ: На границе Киргизии и Таджикистана идет перестрелка
15:29
Фото: voennoedelo.com
В бой на границе уже вмешались военные. Информация пока поступает довольно противоречивая, представители официальных Бишкека и Душанбе обвиняют друг друга в провокациях.
При этом к границе с обеих сторон стягиваются дополнительные подразделения.
В процессе продолжающегося конфликта пострадали не менее двадцати человек, передает ТАСС. Со ссылкой на МЧС Киргизии отмечается, что состояние двух раненых оценивается как тяжелое.
Как заявила пресс-служба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии, в отношении их военнослужащих таджикские пограничники и спецназ МВД используют пулеметы и минометы. В сообщении ведомства указано, что массированный обстрел из указанных орудий ведется сейчас в районе водозабора "Головной", неподалеку от населенного пунта Кок-Таш.
Ситуация на киргизско-таджикской границе вышла из-под контроля, заявил ранее замглавы администрации приграничной Баткенской области Киргизии Маруфхан Тулаев. По его словам, ранены по меньшей мере четверо силовиков, передает агентство "Интерфакс". В Таджикистане утверждают, что по их военным ведут огонь представители Киргизии.
Инцидент начался накануне, 28 апреля, на неописанном участке границы между Киргизией и Таджикистаном. Как заявили в Бишкеке, причиной конфликта стала установка представителями соседнего государства видеокамер на столбе у пункта распределения воды. Действия вызвали недовольство жителей Баткенского района Киргизии и привели к перестрелке.
В Душанбе утверждают, что первыми открыли огонь киргизские военные. При этом таджикские пограничники не покидали пределы своего государства. Как сообщает издание "Азия-Плюс-Таджикистан", в числе раненых, число которых растет, представители гражданского населения. В медицинские учреждения продолжают поступать пациенты с огнестрельными ранениями.
Представители Таджикистана подчеркивают, что водораспределительный пункт "Головной" принадлежит именно им, как свидетельствуют карты 1989 года. Однако в Бишкеке настаивают, что объект создавался на средства Киргизской ССР, поэтому должен находиться под их контролем.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|