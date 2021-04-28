Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter СМИ: На границе Киргизии и Таджикистана идет перестрелка

15:29

Фото: voennoedelo.com



В бой на границе уже вмешались военные. Информация пока поступает довольно противоречивая, представители официальных Бишкека и Душанбе обвиняют друг друга в провокациях.



При этом к границе с обеих сторон стягиваются дополнительные подразделения.



В процессе продолжающегося конфликта пострадали не менее двадцати человек, передает ТАСС. Со ссылкой на МЧС Киргизии отмечается, что состояние двух раненых оценивается как тяжелое.



Как заявила пресс-служба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии, в отношении их военнослужащих таджикские пограничники и спецназ МВД используют пулеметы и минометы. В сообщении ведомства указано, что массированный обстрел из указанных орудий ведется сейчас в районе водозабора "Головной", неподалеку от населенного пунта Кок-Таш.



Ситуация на киргизско-таджикской границе вышла из-под контроля, заявил ранее замглавы администрации приграничной Баткенской области Киргизии Маруфхан Тулаев. По его словам, ранены по меньшей мере четверо силовиков, передает агентство "Интерфакс". В Таджикистане утверждают, что по их военным ведут огонь представители Киргизии.



Инцидент начался накануне, 28 апреля, на неописанном участке границы между Киргизией и Таджикистаном. Как заявили в Бишкеке, причиной конфликта стала установка представителями соседнего государства видеокамер на столбе у пункта распределения воды. Действия вызвали недовольство жителей Баткенского района Киргизии и привели к перестрелке.



В Душанбе утверждают, что первыми открыли огонь киргизские военные. При этом таджикские пограничники не покидали пределы своего государства. Как сообщает издание "Азия-Плюс-Таджикистан", в числе раненых, число которых растет, представители гражданского населения. В медицинские учреждения продолжают поступать пациенты с огнестрельными ранениями.



Представители Таджикистана подчеркивают, что водораспределительный пункт "Головной" принадлежит именно им, как свидетельствуют карты 1989 года. Однако в Бишкеке настаивают, что объект создавался на средства Киргизской ССР, поэтому должен находиться под их контролем.



Автор: Злата Богатова

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