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СМИ: На границе Киргизии и Таджикистана идет перестрелка


15:29
СМИ: На границе Киргизии и Таджикистана идет перестрелкаФото: voennoedelo.com

В бой на границе уже вмешались военные. Информация пока поступает довольно противоречивая, представители официальных Бишкека и Душанбе обвиняют друг друга в провокациях.

При этом к границе с обеих сторон стягиваются дополнительные подразделения.

В процессе продолжающегося конфликта пострадали не менее двадцати человек, передает ТАСС. Со ссылкой на МЧС Киргизии отмечается, что состояние двух раненых оценивается как тяжелое.

Как заявила пресс-служба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии, в отношении их военнослужащих таджикские пограничники и спецназ МВД используют пулеметы и минометы. В сообщении ведомства указано, что массированный обстрел из указанных орудий ведется сейчас в районе водозабора "Головной", неподалеку от населенного пунта Кок-Таш.

Ситуация на киргизско-таджикской границе вышла из-под контроля, заявил ранее замглавы администрации приграничной Баткенской области Киргизии Маруфхан Тулаев. По его словам, ранены по меньшей мере четверо силовиков, передает агентство "Интерфакс". В Таджикистане утверждают, что по их военным ведут огонь представители Киргизии.

Инцидент начался накануне, 28 апреля, на неописанном участке границы между Киргизией и Таджикистаном. Как заявили в Бишкеке, причиной конфликта стала установка представителями соседнего государства видеокамер на столбе у пункта распределения воды. Действия вызвали недовольство жителей Баткенского района Киргизии и привели к перестрелке.

В Душанбе утверждают, что первыми открыли огонь киргизские военные. При этом таджикские пограничники не покидали пределы своего государства. Как сообщает издание "Азия-Плюс-Таджикистан", в числе раненых, число которых растет, представители гражданского населения. В медицинские учреждения продолжают поступать пациенты с огнестрельными ранениями.

Представители Таджикистана подчеркивают, что водораспределительный пункт "Головной" принадлежит именно им, как свидетельствуют карты 1989 года. Однако в Бишкеке настаивают, что объект создавался на средства Киргизской ССР, поэтому должен находиться под их контролем.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 138

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