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Линдеманн снимет новый клип в Большом Московском цирке
30.4.2021 19:24
Фото: smile-life.ru
Известный немецкий рок-музыкант Тилль Линдеманн собирается снять клип на одну из своих песен в Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского.
Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
Как пояснили представители цирка, речь идет о сольном проекте артиста. Дата выхода нового клипа Тилля Линдеманна пока еще неизвестна. Не уточняется и название композиции, на которую лидер группы Rammstein собирается снять видео в России.
По словам гендиректора цирка Эдгарда Запашного, он гордится сотрудничеством со знаменитым музыкальным коллективом. В интервью "Нашему радио" руководитель организации также напомнил, что в этом году цирку исполняется пятьдесят лет.
Ранее Тилль Линдеманн спел на русском языке известную песню "Любимый город" на слова Евгения Долматовского. В прошлом она звучала в советской кинокартине "Истребители". Для фильма, вышедшего на экраны в 1939 году, эту композицию спел Марк Бернес.
По данным российских СМИ, песня в исполнении немецкого артиста войдет в новый фильм Тимура Бекмамбетова. Как рассказал режиссер, картина будет посвящена истории летчика-истребителя, Героя СССР Михаиле Девятаеве, в годы войны попавшего в плен к фашистам.
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