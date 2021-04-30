Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Линдеманн снимет новый клип в Большом Московском цирке

30.4.2021 19:24

Фото: smile-life.ru



Известный немецкий рок-музыкант Тилль Линдеманн собирается снять клип на одну из своих песен в Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского.



Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.



Как пояснили представители цирка, речь идет о сольном проекте артиста. Дата выхода нового клипа Тилля Линдеманна пока еще неизвестна. Не уточняется и название композиции, на которую лидер группы Rammstein собирается снять видео в России.



По словам гендиректора цирка Эдгарда Запашного, он гордится сотрудничеством со знаменитым музыкальным коллективом. В интервью "Нашему радио" руководитель организации также напомнил, что в этом году цирку исполняется пятьдесят лет.



Ранее Тилль Линдеманн спел на русском языке известную песню "Любимый город" на слова Евгения Долматовского. В прошлом она звучала в советской кинокартине "Истребители". Для фильма, вышедшего на экраны в 1939 году, эту композицию спел Марк Бернес.



По данным российских СМИ, песня в исполнении немецкого артиста войдет в новый фильм Тимура Бекмамбетова. Как рассказал режиссер, картина будет посвящена истории летчика-истребителя, Героя СССР Михаиле Девятаеве, в годы войны попавшего в плен к фашистам.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 24.4.2021 12:57 В США умер сотрудничавший с Тупаком рэпер Shock G

В США умер сотрудничавший с Тупаком рэпер Shock G 18.4.2021 14:17 Disney может потерять права на франшизу «Хищник»

Disney может потерять права на франшизу «Хищник» 10.4.2021 10:20 В Нью-Йорке умер рэпер DMX

В Нью-Йорке умер рэпер DMX 9.4.2021 21:01 Рок-группа Rage Against The Machine перенесла тур на 2022 год

Рок-группа Rage Against The Machine перенесла тур на 2022 год 3.4.2021 11:08 Эдди Мерфи исполняется 60 лет