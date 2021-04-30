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СКР возбудил дело после осквернения памятника советским воинам в Чехии
30.4.2021 18:39
Фото: pechistroy.ru
Следственный комитет России принял решение о возбуждении уголовного дела в связи с осквернением памятника красноармейцам, который установлен в середине прошлого века в чешском Брно.
Об этом сегодня информирует пресс-служба ведомства.
Уголовное дело возбудили по признакам преступления, которое предусмотрено ст. 354.1 УК РФ (публичное осквернение символов воинской славы России). Инцидент был зафиксирован 21 апреля, когда неустановленные лица осквернили памятник советским воинам-освободителям в чешском Брно. Монумент установлен на Моравской площади города в 1955 году.
К настоящему времени известно, что злоумышленники с помощью краски нанесли ряд надписей на постамент памятника. В рамках начатого расследования СКР принимает исчерпывающие меры в рамках действующих международных норм в целях установления всех причастных к данному преступлению, указано в сообщении.
Ранее в Зеленоградском районе Калининградской области поисковиками найдено захоронение советских воинов, которые погибли в период Великой Отечественной войны. Братскую могилу отыскали по просьбе родственников солдат. Останки бойцов, воевавших в составе 10-го отдельного штрафного батальона, перезахоронят в поселке Переславское Зеленоградского района, где находится действующий мемориал.
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