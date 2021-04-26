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Под Калининградом найдена братская могила советских солдат


26.4.2021 13:43
Под Калининградом найдена братская могила советских солдатФото: utimenews.org

В Зеленоградском районе Калининградской области поисковиками найдено захоронение советских воинов, которые погибли в период Великой Отечественной войны.

Братскую могилу отыскали по просьбе родственников солдат.

О проведенной под Калининградом работе рассказал руководитель поискового отряда "Совесть" Руслан Хисамов. В своем Facebook он сообщил, что к нему ранее обратились родственники солдат, погибших в годы войны, попросив отыскать захоронение. В результате были проведены поиски в лесном массиве неподалеку от населенного пункта Логвино, где соратники Хисамова были уже неоднократно. На этот раз они обследовали один из холмов, на котором, судя по данным архивов, могла располагаться братская могила.

Найденные в этой местности предметы свидетельствовали о том, что земля в период войны переходила из рук в руки. Высота и окружающие ее территории оказались усеяны стрелянными гильзами и заржавелыми осколками от разорвавшихся мин и разнокалиберных снарядов. Поисковики также заметили многочисленные воронки от взрывов.

Братскую могилу удалось отыскать на самой верхней точке данной высоты, она находилась в одной из просадок грунта, отметил Хисамов. По его словам, принадлежность шестнадцати погибших солдат  была идентифицирована по советским пуговицам со звездами позволили.

Останки бойцов, воевавших в составе 10-го отдельного штрафного батальона, перезахоронят в поселке Переславское Зеленоградского района, где находится действующий мемориал. После того, как пройдет церемония с отданием воинских и духовных почестей, родственники получат возможность навещать могилы солдат.

Осенью прошлого года в России суд впервые признал геноцидом убийства нацистами советских граждан. Солецкий районный суд Новгородской области по иску прокурора региона Сергея Столярова вынес такое решение после обнаружения останков в окрестностях деревни Жестяная Горка, где в период 1942-1943 годов было убито 2 600 граждан СССР, включая военнопленных и жителей близлежащих населенных пунктов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 109

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