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Американские ученые предупредили о смертельной опасности вакцины Pfizer
29.4.2021 23:49
Фото: soveti.top
Вакцина против коронавируса, совместно созданная компаниями Pfizer и BioNTech, способна вызывать долгосрочные неврологические нарушения.
С таким утверждением выступили американские исследователи, отчет которых опубликован в журнале Microbiology & Infectious Diseases.
По мнению американских специалистов, вакцина против коронавируса производства Pfizer/BioNTech способна вызывать долгосрочные неврологические нарушения вплоть до смертельных заболеваний Альцгеймера и Лу Герига. Ученые поясняют, что при создании этого препарата использовались генетически модифицированные белки. Они навсегда изменяют человеческую ДНК, и пути назад нет.
Как отмечается в отчете, в Соединенных Штатах вакцины против COVID-19, разработанные на основе таких белков, были одобрены к применению в экстренном порядке. При этом пока еще не проводилось каких-либо испытаний на безопасность, констатируют американские исследователи.
Ранее стало известно о скором закрытии центров массовой вакцинации от коронавируса в Джорджии. Решение принято в связи с "заметным снижением спроса", который наблюдается в течение последних двух недель, пояснили в администрации штата.
Как пояснял начальник по чрезвычайным ситуациям и национальной безопасности Крис Столлингс, по всей Джорджии увеличился объем поставок вакцины, поэтому местные жители могут легко воспользоваться вакциной, обратившись в ближайшую аптеку, продуктовый магазин или во время визита к своему врачу.
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