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В Джорджии закрываются центры массовой вакцинации


28.4.2021 16:25
В Джорджии закрываются центры массовой вакцинацииФото: bwbx.io

На территории американского штата Джорджия в скором времени прекратят работу сразу восемь государственных центров массовой вакцинации, передает ABC News.

Они закроются 21 мая в связи с "заметным снижением спроса", который наблюдается в течение последних двух недель.

Как пояснил начальник по чрезвычайным ситуациям и национальной безопасности администрации штата Крис Столлингс, по всей Джорджии увеличился объем поставок вакцины. В результате существенно возросла доступность препарата. Местные жители могут легко воспользоваться вакциной, обратившись в ближайшую аптеку, продуктовый магазин или во время визита к своему врачу.

Данные официальной статистики свидетельствуют, что как минимум одну дозу получили уже более 3,5 млн жителей Джорджии, т.е. 34% населения штата. Полностью вакцинировались около 2,4 млн человек, или 23% жителей.

Автор: Злата Богатова

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