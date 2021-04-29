ИнтерНовости - новости в стране и мире
Песков: Россия не будет терпеть «то, что сейчас творят чехи»
Песков: Россия не будет терпеть «то, что сейчас творят чехи»
В галерее Уффици найдены фрески и человеческие скелеты
В галерее Уффици найдены фрески и человеческие скелеты
Скончался обвиненный в госизмене физик Кудрявцев
Скончался обвиненный в госизмене физик Кудрявцев
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Дипмиссия США в Москве сокращает оказание услугДипмиссия США в Москве сокращает оказание услуг
В Израиле число жертв давки на празднике возросло до 44 человекВ Израиле число жертв давки на празднике возросло до 44 человек
Скончался обвиненный в госизмене физик КудрявцевСкончался обвиненный в госизмене физик Кудрявцев
Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT в случае нападения на УкраинуЕвропарламент призвал отключить Россию от SWIFT в случае нападения на Украину
В Мексике запускают производство «Спутника V»В Мексике запускают производство «Спутника V»

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)Уж если я чего решил, то выпью обязательно (с)
Селедка под белой шубойСеледка под белой шубой
Тартар. Рецепт, рожденный выдумкойТартар. Рецепт, рожденный выдумкой
Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.
Яблочный зефир своими рукамиЯблочный зефир своими руками

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Новосибирске братья-близнецы получили 39 лет на двоих за убийство на пляже


29.4.2021 17:01
В Новосибирске братья-близнецы получили 39 лет на двоих за убийство на пляжеФото: hibiny.com

Новосибирский областной суд вынес приговор по делу 33-летних братьев-близнецов Ивана и Дмитрия Климентьевых, которые обвинялись в жестоком убийстве и краже.

Фигуранты получили наказание в виде 21 года и 18 лет лишения свободы.

Как информирует прокуратура региона, отбывать срок братьям предстоит в колонии особого режима. Оба были признаны виновными в убийстве и краже, совершенных группой лиц по предварительному сговору. Вердикт был вынесен на основании единогласного решения присяжных, указано в сообщении ведомства.

Преступление было совершено 4 мая 2019 года, когда нетрезвые браться расправились с 29-летним мужчиной на Центральном пляже в Советском районе Новосибирска. Следователи установили, что Иван Климентьев разозлился, когда потерпевший хотел подарить ему букет цветов. Совершив убийство, братья похитили рюкзак, кофту и телефон потерпевшего. Личные вещи погибшего мужчины они впоследствии выбросили, а гаджет продали в Бердске.

Ранее в Омске вынесли приговор по делу о разбойном нападении и убийстве 88-летней пенсионерки. Подсудимая была признана виновной и получила наказание в виде 14 лет лишения свободы. Отбывать срок бывшей студентке предстоит в колонии общего режима. Приговор также предусматривает дополнительно год ограничения свободы и выплату в пользу родственников погибшей 1 млн руб. в качестве моральной компенсации.

Преступление было совершено в середине мая прошлого года, когда студентка пришла к 88-летней женщине, рядом с которой ранее проживала. Девушка уже не в первый раз обратилась к бывшей соседке с просьбой занять деньги, но пенсионерка отказала, за что и была забита до смерти, установили правоохранительные органы в ходе расследования.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Апрель 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
    

Популярное

Lenovo возобновит продажи смартфонов в РоссииLenovo возобновит продажи смартфонов в России
Минпросвещения заменит учебники по истории в колледжахМинпросвещения заменит учебники по истории в колледжах
Блогер, в эфире у которого умерла девушка, получил шесть лет колонииБлогер, в эфире у которого умерла девушка, получил шесть лет колонии
Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT в случае нападения на УкраинуЕвропарламент призвал отключить Россию от SWIFT в случае нападения на Украину
Во Франции почти 150 человек получили физраствор вместо прививки PfizerВо Франции почти 150 человек получили физраствор вместо прививки Pfizer

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru