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В Новосибирске братья-близнецы получили 39 лет на двоих за убийство на пляже
29.4.2021 17:01
Фото: hibiny.com
Новосибирский областной суд вынес приговор по делу 33-летних братьев-близнецов Ивана и Дмитрия Климентьевых, которые обвинялись в жестоком убийстве и краже.
Фигуранты получили наказание в виде 21 года и 18 лет лишения свободы.
Как информирует прокуратура региона, отбывать срок братьям предстоит в колонии особого режима. Оба были признаны виновными в убийстве и краже, совершенных группой лиц по предварительному сговору. Вердикт был вынесен на основании единогласного решения присяжных, указано в сообщении ведомства.
Преступление было совершено 4 мая 2019 года, когда нетрезвые браться расправились с 29-летним мужчиной на Центральном пляже в Советском районе Новосибирска. Следователи установили, что Иван Климентьев разозлился, когда потерпевший хотел подарить ему букет цветов. Совершив убийство, братья похитили рюкзак, кофту и телефон потерпевшего. Личные вещи погибшего мужчины они впоследствии выбросили, а гаджет продали в Бердске.
Ранее в Омске вынесли приговор по делу о разбойном нападении и убийстве 88-летней пенсионерки. Подсудимая была признана виновной и получила наказание в виде 14 лет лишения свободы. Отбывать срок бывшей студентке предстоит в колонии общего режима. Приговор также предусматривает дополнительно год ограничения свободы и выплату в пользу родственников погибшей 1 млн руб. в качестве моральной компенсации.
Преступление было совершено в середине мая прошлого года, когда студентка пришла к 88-летней женщине, рядом с которой ранее проживала. Девушка уже не в первый раз обратилась к бывшей соседке с просьбой занять деньги, но пенсионерка отказала, за что и была забита до смерти, установили правоохранительные органы в ходе расследования.
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