Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Эрмитаже отреставрировали две мраморные скульптуры

21.4.2021 06:03

Фото: livejournal.com



В Эрмитаже завершена реставрация двух мраморных скульптур XIX века, сообщает канал "МИР 24". Предполагалось, что произведения искусства будут представлены после восстановления еще год назад, однако мероприятие перенесли из-за начавшейся пандемии коронавируса.



Специалисты отреставрировали портретную статую супруги Николая I, императрицы Александры Федоровны и "Психею, лишившуюся чувств", которая сделала знаменитым итальянского скульптора Пьетро Тенерани.



Первое изваяние было повреждено еще во время войны, рассказали представители музея. Мрамор изваяния сильно потрескался, откололись восемь пальцев на руках и медальон с портретом родителей. Эту деталь реставраторы воссоздавать не стали, так как не сохранилось достоверных фотографий. Учитывая, что без медальона жест правой руки не смотрелся естественно, художники решили возвратить медальон, но без имевшегося на нем первоначально рельефного изображения.



Как сообщила старший научный сотрудник Отдела западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа Елена Карчева, специалистам было известно о четырех статуях Александры Федоровны, одна из них погибла в Берлине в период Второй мировой войны. Второй экземпляр, созданный для Зимнего дворца, был уничтожен при пожаре 1837 года. До сих пор сохранился экземпляр, также изготовленный специально для Зимнего дворца, пояснила представительница музея.



Реставраторы также очистили мрамор на статуе "Психея, лишившаяся чувств" итальянского скульптора Пьетро Тенерани. Мастер, которому это творение принесло известность, в общей сложности успел сделать семь одинаковых статуй. По мнению экспертов, в Эрмитаже находится именно оригинал - первое из таких произведений скульптура. Специалисты восстановили изваянию один из пальцев, а также укрепили крылья, которые в последнее время начали пошатываться.



Автор: Злата Богатова

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