Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Против Навального возбудили еще одно дело

15:19

Фото: vesty.co.il



Уголовное дело по фактам посягательства на права граждан возбуждено Следственным комитетом РФ в отношении Алексея Навального и его ближайших соратников, передает "Интерфакс".



Со ссылкой на собственный источник агентство уточняет, что фигурантами также являются Леонид Волков и Иван Жданов, которых обвиняют в создании и руководстве посягавшими на личности граждан некоммерческими организациями.



По данным агентства, уголовное дело возбудили еще в первых числах февраля. Все фигуранты имеют статус подозреваемых. Навального, Жданова и Волкова обвиняют в создании общественного объединения, деятельность которого была сопряжена с насилием над гражданами или другим причинением вреда их здоровью, а также руководстве подобным объединением (ч. 1 ст. 239 УК РФ). Наказание за такое преступление может предполагать взыскание штрафа в сумме до 300 тысяч рублей или ограничение либо лишение свободы на период до четырех лет.



По словам адвокатов Ивана Павлова и Владимира Воронина, дело возбудили по несколько более мягкой ч. 2 ст. 239 УК РФ о создании НКО, в том числе, иноагента, или структурного подразделения иностранной некоммерческой неправительственной организации, деятельность которых может быть сопряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения их гражданских обязанностей либо к совершению других противоправных деяний, как и руководство такими структурами. Наказание по такому обвинению может составлять лишение свободы на срок до трех лет, пояснили юристы.



Ранее Волков и Жданов выехали за пределы РФ и направились в Литву. Навальный уже более месяца продолжает отбывать срок по т.н. делу "Ив Роше". Оппозиционер находится в исправительной колонии N2 УФСИН под Покровом (Владимирская область).



Напомним, 16 апреля соратники оппозиционера объявили, что региональные штабы Алексея Навального приостанавливают работу и прекращают вести свои страницы в соцсетях в связи с соответствующим заявлением прокуратуры Москвы.



Ранее столичная прокуратура приостановила деятельность движения "Штабов Навального" и направила просьбу в Мосгорсуд об аналогичных мерах в отношении Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан (ФБК и ФЗПГ, входят в перечень НКО, которые исполняют в России функции иностранных агентов) до того, как будет рассмотрен иск об их запрете.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 106

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