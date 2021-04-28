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Против Навального возбудили еще одно дело
15:19
Фото: vesty.co.il
Уголовное дело по фактам посягательства на права граждан возбуждено Следственным комитетом РФ в отношении Алексея Навального и его ближайших соратников, передает "Интерфакс".
Со ссылкой на собственный источник агентство уточняет, что фигурантами также являются Леонид Волков и Иван Жданов, которых обвиняют в создании и руководстве посягавшими на личности граждан некоммерческими организациями.
По данным агентства, уголовное дело возбудили еще в первых числах февраля. Все фигуранты имеют статус подозреваемых. Навального, Жданова и Волкова обвиняют в создании общественного объединения, деятельность которого была сопряжена с насилием над гражданами или другим причинением вреда их здоровью, а также руководстве подобным объединением (ч. 1 ст. 239 УК РФ). Наказание за такое преступление может предполагать взыскание штрафа в сумме до 300 тысяч рублей или ограничение либо лишение свободы на период до четырех лет.
По словам адвокатов Ивана Павлова и Владимира Воронина, дело возбудили по несколько более мягкой ч. 2 ст. 239 УК РФ о создании НКО, в том числе, иноагента, или структурного подразделения иностранной некоммерческой неправительственной организации, деятельность которых может быть сопряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения их гражданских обязанностей либо к совершению других противоправных деяний, как и руководство такими структурами. Наказание по такому обвинению может составлять лишение свободы на срок до трех лет, пояснили юристы.
Ранее Волков и Жданов выехали за пределы РФ и направились в Литву. Навальный уже более месяца продолжает отбывать срок по т.н. делу "Ив Роше". Оппозиционер находится в исправительной колонии N2 УФСИН под Покровом (Владимирская область).
Напомним, 16 апреля соратники оппозиционера объявили, что региональные штабы Алексея Навального приостанавливают работу и прекращают вести свои страницы в соцсетях в связи с соответствующим заявлением прокуратуры Москвы.
Ранее столичная прокуратура приостановила деятельность движения "Штабов Навального" и направила просьбу в Мосгорсуд об аналогичных мерах в отношении Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан (ФБК и ФЗПГ, входят в перечень НКО, которые исполняют в России функции иностранных агентов) до того, как будет рассмотрен иск об их запрете.
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