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После решения прокуратуры «Штабы Навального» прекращают работу
16:18
Фото: voskhodinfo.su
Региональные штабы Алексея Навального приостанавливают деятельность и прекращают вести страницы в социальных сетях.
Как сообщили соратники оппозиционера, решение связано с соответствующим заявлением прокуратуры Москвы.
В инстаграме соратников Алексея Навального указано, что по иску столичной прокуратуры они вынуждены безотлагательно приостановить деятельность региональных штабов. Из-за решения надзорного ведомства все региональные социальные сети предполагается заморозить и максимально обезличить, отмечается в сообщении.
Ранее столичная прокуратура Москвы приостановила деятельность движения "Штабов Навального" и направила просьбу в Мосгорсуд об аналогичных мерах в отношении Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан (ФБК и ФЗПГ, входят в перечень НКО, которые исполняют в России функции иностранных агентов) до того, как будет рассмотрен иск об их запрете.
Ранее в Мосгорсуд был направлен административный иск о признании экстремистскими ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, имеет статус иноагента), ФЗПГ (Фонд защиты прав граждан, также признан в России иноагентом) и "Штабов Навального". Как указывала столичная прокуратура, все эти организации фактически осуществляют экстремистскую деятельность.
Алексей Навальный зарегистрировал некоммерческую организацию ФБК осенью 2011 года для проведения антикоррупционных расследований. Структура включает в себя такие проекты как "РосПил", "РосВыборы" и ряд других. Финансирование фонда осуществляется за счет пожертвований. В течение 2018 года таким образом подписчики ФБК перечислили организации порядка 58 млн рублей.
Напомним, 9 октября Министерство юстиции внесло ФБК в число НКО-иноагентов. Решение было принято по итогам проверки столичного главка ведомства, в ходе которой выявили денежные переводы из Испании и Соединенных Штатов. Сумма перечисленных из этих стран средств превышала 140 тыс. рублей. Представители ФБК тогда заявили, что не имели возможности возвратить переводы по причине блокировки счетов организации.
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