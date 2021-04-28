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В Праге прекратили изучение документации по «Спутнику V»


14:26
В Праге прекратили изучение документации по «Спутнику V»Фото: verelq.am

Государственный институт по контролю лекарств Чехии заявил о прекращении процесса изучения документации по созданной в РФ вакцине.

Как пояснила глава организации, решение связано с нехваткой существенного объема материалов, связанных с российским препаратом "Спутник V".

В Праге прекратили изучать документацию, которая касается российской вакцины от COVID-19 "Спутник V". Как заявила директор национального регулятора Ирэна Сторова, решение обусловлено нехваткой значительного объема нужных специалистам материалов.

По словам руководителя чешского госинститута по контролю лекарственных средств, полученная Прагой "документация является абсолютно недостаточной". Сторова пояснила, что нет, в частности, исчерпывающих сведений о деталях производства препарата, а также его качестве.

Напомним, в конце минувшего февраля в российскому президенту Владимиру Путину обратился его чешский коллега Милош Земан, попросивший начать поставки "Спутника V". В середине марта верхняя палата парламента Чехии отказалась согласовывать использование созданной в РФ вакцины, не получив предварительно одобрение от Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА).

Ранее разработчики "Спутника V" отреагировали на запрет ввоза вакцины в Бразилию, назвав решение властей этой южноамериканской страны политическим мотивированным и не имеющим ничего общего с доступом к информации о средстве или научными доводами.

Автор: Злата Богатова

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