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Песков: Россия не будет терпеть «то, что сейчас творят чехи»
13:44
Фото: vk.com
Россия не будет терпеть отношение, которое сейчас демонстрируют власти Болгарии и Чехии, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента РФ высказался о сложившейся ситуации в интервью передаче "Большая игра", фрагмент которой сегодня показали в эфире Первого канала.
Как заявил Дмитрий Песков, ни в Европе, ни в Соединенных Штатах не воспринимают желание России быть в добрых отношениях. В сложившихся обстоятельствах РФ не намерена терпеть отношение, которое демонстрируют в последнее время власти Болгарии и Чехии, а также другие страны "в рамках этой так называемой пресловутой солидарности".
По словам Пескова, приоритетным является желание России сохранять добрые отношения. Однако основной посыл президента РФ Владимира Путина почему-то не слышат в Вашингтоне и столицах европейских стран, констатировал официальный представитель Кремля.
Ранее прокуратура Болгарии объявила о подозрениях в отношении россиян, которые могут оказаться причастными к четырем взрывам на оружейных предприятиях и складах. Инциденты были зафиксированы в стране в период с 2011 по 2020 годы.
Напомним, президента Чехии обвинили в госизмене после заявления о Врбетице. В парламенте сочли, что Милош Земан рассекретил закрытые данные, когда обратился к согражданам по поводу происшествий на складах боеприпасов. Чешский президент тогда заявил, что за шесть лет контрразведка республики даже в своих внутренних документах не упоминала о каких-либо "российских агентах".
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