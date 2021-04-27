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Власти Болгарии заподозрили россиян в причастности к взрывам на оружейных складах
16:04
Фото: rus.bg
Прокуратура Болгарии заявила о подозрениях в отношении шести граждан РФ, которые могут быть причастны к четырем взрывам.
Речь идет о происшествиях на оружейных предприятиях и складах, которые были зафиксированы в стране в период с 2011 по 2020 годы, сообщает ТАСС.
Пресс-секретарь главного прокурора Болгарии Сийка Милева заявила о том, что имеется "определенное сходство" в серии взрывов. Инциденты были зафиксированы с 2011 по 2020 год на предприятиях и оружейных складах, которые принадлежат бизнесмену Емельяну Гебреву.
По словам Милевой, в результате взрывов была уничтожена продукция, которую предполагалось доставить в Грузию и Украину. В ходе продолжающегося расследования появились основания для предположений о взаимосвязи между этими происшествиями и попыткой отравления трех граждан Болгарии с взрывами на территории других стран.
Представительница ведомства пояснила, что в дни, близкие к датам взрывов, а также попытке покушения на Гебрева, в Болгарии находились шесть граждан РФ. Сейчас продолжается сбор доказательств о причастности россиян к тяжкому преступлению.
Напомним, по версии официальной Софии, покушение на бизнесмена Гебрева произошло в период с 28 апреля по 4 мая 2015 года.
Ранее президента Чехии обвинили в госизмене после заявления о Врбетице. В парламенте сочли, что Милош Земан якбы рассекретил закрытые данные, когда обратился к согражданам по поводу происшествий на складах боеприпасов. Чешский президент тогда заявил, что за шесть лет контрразведка республики даже в своих внутренних документах не упоминала о каких-либо "российских агентах".
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