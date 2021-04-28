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Компания Гебрева указала на несостыковки в заявлении прокуратуры Болгарии о взрывах
09:10
Фото: imag.one
Оружейная компания ЕМКО, владельцем которой является бизнесмен Емельян Гебрев, прокомментировала заявление прокуратуры Болгарии о причастности граждан РФ к происшествиям на заводах и складах боеприпасов в период с 2011 по 2020 год.
Фирма обвинила ведомство во лжи, указав на целый ряд несостыковок.
Представители компании Емельяна Гебрева опровергли часть сведений, о которых ранее сообщала прокуратура страны, делая заявление о взрывах на оружейных складах в Болгарии.
В частности, фирма не подтвердила информацию о том, что уничтоженные при взрывах боеприпасы могли предназначаться на экспорт в другие страны, включая Грузию. Как указывали представители EMCO, подобная "ложь легко проверяется" документами, имеющимися в наличии компании. Комментарий организации цитирует Болгарское национальное радио.
Ранее прокуратура Болгарии информировала о подозрениях в отношении шести граждан РФ, которые могут оказаться причастными к серии взрывов на оружейных предприятиях и складах. Инциденты происходили в период 2011-2020 годов.
Как пояснила официальный представитель главного прокурора страны Сийка Милева, в ходе продолжающегося расследования было выявлено "определенное сходство" этих случаев, после чего появились основания предполагать взаимосвязь случившегося с попыткой отравления трех болгарских граждан и взрывами в других государствах.
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