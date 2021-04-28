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Компания Гебрева указала на несостыковки в заявлении прокуратуры Болгарии о взрывах


09:10
Компания Гебрева указала на несостыковки в заявлении прокуратуры Болгарии о взрывахФото: imag.one

Оружейная компания ЕМКО, владельцем которой является бизнесмен Емельян Гебрев, прокомментировала заявление прокуратуры Болгарии о причастности граждан РФ к происшествиям на заводах и складах боеприпасов в период с 2011 по 2020 год.

Фирма обвинила ведомство во лжи, указав на целый ряд несостыковок.

Представители компании Емельяна Гебрева опровергли часть сведений, о которых ранее сообщала прокуратура страны, делая заявление о взрывах на оружейных складах в Болгарии.

В частности, фирма не подтвердила информацию о том, что уничтоженные при взрывах боеприпасы могли предназначаться на экспорт в другие страны, включая Грузию. Как указывали представители EMCO, подобная "ложь легко проверяется" документами, имеющимися в наличии компании. Комментарий организации цитирует Болгарское национальное радио.

Ранее прокуратура Болгарии информировала о подозрениях в отношении шести граждан РФ, которые могут оказаться причастными к серии взрывов на оружейных предприятиях и складах. Инциденты происходили в период 2011-2020 годов.

Как пояснила официальный представитель главного прокурора страны Сийка Милева, в ходе продолжающегося расследования было выявлено "определенное сходство" этих случаев, после чего появились основания предполагать взаимосвязь случившегося с попыткой отравления трех болгарских граждан и взрывами в других государствах.

Автор: Злата Богатова

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