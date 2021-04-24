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Франция запросила помощь Туниса в расследовании убийства в Рамбуйе
24.4.2021 17:52
Фото: mixnews.lv
Спецслужбы Франции будут совместно с тунисскими коллегами расследовать убийство сотрудницы полиции в городе Рамбуйе.
Инцидент под Парижем был зафиксирован накануне, 23 апреля. Нападавшего ликвидировали сразу после того, как он смертельно ранил женщину.
Власти квалифицировали случившееся в Рамбуйе как террористический акт, передает канал BFM. Личность нападавшего установлена, он являлся выходцем из Туниса и прибыл во Францию еще в 2009 году. По данным правоохранителей, мужчина на протяжении почти десяти лет жил в Европе нелегально. Затем ему удалось получить вид на жительство, срок которого должен был истечь в декабре 2021 года.
В рамках начатого расследования полиция задержала троих человек. По всей стране согласно распоряжению главы МВД Франции усилили меры безопасности в части охраны комиссариатов полиции и казарм жандармерии.
Президент Франции Эммануэль Макрон, отреагировав на убийство сотрудницы полиции в Рамбуйе, выразил соболезнования ее родственникам. Осудив нападение, глава государства заявил, что власти не намерены прекращать борьбу с "исламистским терроризмом".
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