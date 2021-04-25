Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На ЧМ по шашкам польская спортсменка убрала флаг в знак солидарности с россиянкой

21:07

Фото: кадр видео с youtube.com



Польская спортсменка Наталья Садовская убрала флаг своей страны со стола перед финальным матчем мирового чемпионата по шашкам, выражая солидарность со своей соперницей - россиянкой Тамарой Тансыккужиной.



Об этом глава Федерации шашек России Анатолий Никитин рассказал в телеэфире, передает портал "Вести.ru.



Финал ЧМ по шашкам проходит в Польше с 23 апреля по 3 мая. Накануне, 27 апреля, организаторы прямо в ходе очередной партии решили убрать российский флаг со стола в связи с угрозами санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA).



Тамара Тансыккужина, являщаяся действующей чемпионкой мира, была "демотивирована после такой ситуации", отметил Анатолий Никитин. По его словам, из солидарности с соперницей свой флаг убрала затем и польская спортсменка Наталья Садовская. В результате обе шашистки сыграли без флага.



Российская федерация сейчас готовит ноту протеста польской стороне и международной федерации, пояснил президент спортивной организации. Вместе с тем, инцидент уже можно считать исчерпанным после извинений со стороны Польши, отметил Никитин.



Этот матч предполагалось провести еще в прошлом году, но по техническим причинам встречу пришлось перенести. При этом поляки вели переговоры, чтобы была возможность оставить флаг, ведь по состоянию на первоначальную дату таких требований WADA еще не было. К моменту, когда был получен официальный ответ WADA, организаторы чемпионата уже успели напечатать всю продукцию. Средств на ее перевыпуск в бюджет заложено не было, поэтому турнир начался с имеющейся атрибутикой.



Спустя три дня после начала ЧМ руководитель WADA связался по телефону с министром спорта Польши, а тот затем "надавил" на президента федерации страны. При этом казахстанский арбитр был против того, чтобы флаг убирали во время матча. Однако поляки "проявили прыть", хотя "нельзя было делать это в процессе и перед телекамерой". Никитин подчеркнул, что необходимо было договариваться заранее и делать предварительно, или "выступить с заявлением".



Автор: Злата Богатова

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