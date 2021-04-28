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Визит Шойгу в Таджикистан и Узбекистан связали с выводом войск США из Афганистана
28.4.2021 17:02
Фото: nation-news.ru
Официальные визиты главы Министерства обороны РФ Сергея Шойгу в Таджикистан и Узбекистан обусловлены растущей обеспокоенностью по поводу ситуации в соседнем Афганистане из-за предстоящего вывода американских войск. Об этом со ссылкой на военно-дипломатический источник передает "Интерфакс".
В процессе переговоров, которые российский министр обороны Сергей Шойгу провел с иностранными коллегами в Бухаре и Душанбе, ключевое внимание уделялось обстановке в Центрально-Азиатском регионе и Средней Азии в свете ситуации в Афганистане, пояснил источник.
Сейчас становится очевидным, что анонсированный президентом США Джозефом Байденом вывод войск из этой страны способен стать "дополнительным источником экстремизма", что повлечет за собой дестабилизацию обстановки и в других государствах.
Нестабильность в Афганистане может привести к эскалации обстановки в регионе, отметил источник агентства. В частности, в последние дни уже активизировалась деятельность боевиков запрещенных в РФ "Талибана" и "Исламского государства", которые совершают атаки на правительственные войска и представителей местных властей.
Источник агентства при этом констатировал фактический провал переговоров, которые осуществлялись под патронажем Соединенных Штатов между правительством Афганистана и талибами (члены запрещенной в РФ группировки "Талибан"). Сейчас нет никаких предпосылок для улучшения ситуации в обозримом будущем.
Ранее Госдепартамент обратился к гражданам Соединенных Штатов с призывом как можно скорее завершать свои дела в Афганистане и покинуть страну в связи с тем, что 1 мая Пентагон начинает выводить свой контингент.
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