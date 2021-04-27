|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Американцев призывают срочно уезжать из Афганистана
14:12
Фото: whackassassins.com
Как можно скорее завершать свои дела в Афганистане и покинуть страну призывает сограждан Госдепартамент Соединенных Штатов.
Дипломатическое ведомство опубликовало соответствующее заявление в связи с тем, что 1 мая Пентагон начинает выводить свой контингент.
Учитывая предстоящий вывод американских военных из Афганистана, внешнеполитическое ведомство США призывает сограждан улететь из этой страны "как можно скорее доступными коммерческими рейсами". В Госдепе пояснили, что находиться в Афганистане сейчас опасно как из-за эпидемиологических рисков, так и по причине возможных терактов и других инцидентов в рамках продолжающегося в стране вооруженного конфликта.
По данным ведомства, Афганистан в ближайшее время покинут все американские дипломаты, которые могут работать за пределами страны.
Напомним, 14 апреля глава Соединенных Штатов Джо Байден объявил о том, что 1 мая начнется вывод американского контингента из Афганистана. Предполагается, что этот процесс будет полностью завершен к 11 сентября этого года.
Ранее сотрудников дипмиссии США отозвали из Чада из-за угрозы нападения. Опасаясь действий вооруженных мятежников, группировки которых в тот момент приближались к столице этого африканского государства, Госдепартамент издал соответствующее распоряжение. Чад было предписано покинуть "вспомогательному персоналу" посольства и родственникам сотрудников дипмиссии. При этом основной состав дипломатических работников остался в Нджамене.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|