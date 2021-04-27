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Глава Сомали не будет продлевать свои полномочия
11:05
Фото: gazeteduvar.com.tr
Действующий президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед заявил, что не намерен продлевать срок своих полномочий еще на два года.
О решении главы государства, которое было принято на фоне обострившейся внутренней обстановки, сообщает Reuters.
Действующий сомалийский президент Мохамед Абдуллахи Мохамед не намерен продлевать срок своих полномочий еще на два года, передает агентство. По словам главы государства, он принял такое решение на фоне политического кризиса.
После того, как мятежники взяли под контроль ряд районов в столице страны Могадишо, премьер-министр Сомали Мохамед Хусейн Робле выступил с критикой возможного продления президентского срока на двухлетний период и призвал к проведению выборов.
Мятежные подразделения ВС Сомали, настаивающие на уходе Мохамеда Абдуллахи Мохамеда с поста главы государства,ранее вошли в столицу с северной стороны. Вскоре после этого им удалось установить контроль над несколькими районами Могадишо, в частности, Караном, Хеливой и Якшидом.
Кроме того, в районе Вабари нападавшие захватили полицейский участок. Силовики, противостоящие мятежникам, начали применять тяжелое вооружение. По данным ряда источников, это происходит с обеих сторон. Вскоре после этого рядом с президентским дворцом, известным как "Вилла Сомали", началась интенсивная перестрелка.
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