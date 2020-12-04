Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Подмосковье арестовали стримера, который вел эфир на фоне погибшей подруги

4.12.2020 21:55

Фото: кадр видео с youtube.com



30-летнего блогера Станислава Решетникова, известного в Сети под прозвищами Панини и Reeflay, арестовали на два месяца по делу, которое возбудили после гибели его подруги.



Решение вынес Раменский городской суд Московской области.



Как передает агентство "Москва", по итогам проверки уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть пострадавшего). Первоначально сообщалось о том, что стримера доставили на допрос. Решетников успел поделиться с журналистами предположением о том, что его подруга скончалась от передозировки. Молодой человек при этом опроверг, что сам мог употреблять запрещенные вещества.



Экспертиза показала, что незадолго до гибели девушка действительно принимала различные наркотики, а также алкоголь. Однако помимо этого на ее теле были выявлены следы травм. В частности, эксперты обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, множественные кровоподтеки и субдуральную гематому. По версии следствия, Решетников мог избивать девушку.



ЧП случилось утром 2 декабря, и происходящее стример транслировал в прямом эфире. Зрители смогли увидеть, как Решетников вносит в комнату подругу, которая в тот момент уже не подавала признаков жизни. Затем стример вызвал скорую, врачи подтвердили смерть. Трансляция прекратилась лишь после того, как арендованный Решетниковым дом прибыли полицейские. По словам стримера, погибшая девушка несколько часов провела на балконе, хотя на ней было лишь белье. Позднее блогер отказался от этой версии, опровергая, что запер подругу на холоде.



Знакомые девушки утверждают, что вряд ли она могла провести на морозе какое-то время. Учитывая ее взрывной характер, подруга блогера кричать, стучаться и другими способами привлекать внимание, предполагают те, кто знал погибшую. Известно также, что незадолго до смерти она сообщила о беременности, показав округлившийся живот. При этом подруга стримера констатировала, что не прекращает употреблять спиртное.



Автор: Злата Богатова

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