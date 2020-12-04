ИнтерНовости - новости в стране и мире
Врач рассказал о необычном течении COVID-19 у некоторых пациентов
Врач рассказал о необычном течении COVID-19 у некоторых пациентов
Во Франции неизвестные осквернили мечеть
Во Франции неизвестные осквернили мечеть
Власти Ботсваны направят в Анголу тысячи слонов
Власти Ботсваны направят в Анголу тысячи слонов
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В России обновлен максимум по числу выявленных за сутки случаев COVID-19В России обновлен максимум по числу выявленных за сутки случаев COVID-19
В Волоколамске задержан подозреваемый в убийстве семьиВ Волоколамске задержан подозреваемый в убийстве семьи
В ООН предсказывают небывалый гуманитарный кризис в 2021 годуВ ООН предсказывают небывалый гуманитарный кризис в 2021 году
В Подмосковье арестовали стримера, который вел эфир на фоне погибшей подругиВ Подмосковье арестовали стримера, который вел эфир на фоне погибшей подруги
Чубайс стал спецпредставителем Путина по связям с международными организациямиЧубайс стал спецпредставителем Путина по связям с международными организациями

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея» Часть 2
«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»«И это – глупая примета, или Почему вера в суеверия – бессмысленная затея»
Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"Конкурс "С днём рождения, Diets.ru!"
БогданчикБогданчик
Скажи мне...Скажи мне...

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Подмосковье арестовали стримера, который вел эфир на фоне погибшей подруги


4.12.2020 21:55
В Подмосковье арестовали стримера, который вел эфир на фоне погибшей подругиФото: кадр видео с youtube.com

30-летнего блогера Станислава Решетникова, известного в Сети под прозвищами Панини и Reeflay, арестовали на два месяца по делу, которое возбудили после гибели его подруги.

Решение вынес Раменский городской суд Московской области.

Как передает агентство "Москва", по итогам проверки уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть пострадавшего). Первоначально сообщалось о том, что стримера доставили на допрос. Решетников успел поделиться с журналистами предположением о том, что его подруга скончалась от передозировки. Молодой человек при этом опроверг, что сам мог употреблять запрещенные вещества.

Экспертиза показала, что незадолго до гибели девушка действительно принимала различные наркотики, а также алкоголь. Однако помимо этого на ее теле были выявлены следы травм. В частности, эксперты обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, множественные кровоподтеки и субдуральную гематому. По версии следствия, Решетников мог избивать девушку.

ЧП случилось утром 2 декабря, и происходящее стример транслировал в прямом эфире. Зрители смогли увидеть, как Решетников вносит в комнату подругу, которая в тот момент уже не подавала признаков жизни. Затем стример вызвал скорую, врачи подтвердили смерть. Трансляция прекратилась лишь после того, как арендованный Решетниковым дом прибыли полицейские. По словам стримера, погибшая девушка несколько часов провела на балконе, хотя на ней было лишь белье. Позднее блогер отказался от этой версии, опровергая, что запер подругу на холоде.

Знакомые девушки утверждают, что вряд ли она могла провести на морозе какое-то время. Учитывая ее взрывной характер, подруга блогера кричать, стучаться и другими способами привлекать внимание, предполагают те, кто знал погибшую. Известно также, что незадолго до смерти она сообщила о беременности, показав округлившийся живот. При этом подруга стримера констатировала, что не прекращает употреблять спиртное.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 159

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Декабрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
 31
      

Популярное

В США неизвестный расстрелял байкеров: пострадали 11 человекВ США неизвестный расстрелял байкеров: пострадали 11 человек
Президент Молдавии отказалась признавать долг Приднестровья за газПрезидент Молдавии отказалась признавать долг Приднестровья за газ
Умер болевший COVID-19 экс-президент РАН Владимир ФортовУмер болевший COVID-19 экс-президент РАН Владимир Фортов
НАТО: Россия наращивает военную мощь в Черном мореНАТО: Россия наращивает военную мощь в Черном море
Россия обвинила Германию в нарушении Конвенции ОЗХОРоссия обвинила Германию в нарушении Конвенции ОЗХО

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru