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ФАС выписала Apple штраф на $12 млн


18:25
ФАС выписала Apple штраф на $12 млнФото: vk.com

Американскую корпорацию обвиняли в злоупотреблении доминирующим положением в сфере мобильных приложений, передает ТАСС. После соответствующего заявления "Лаборатории Касперского" Федеральная антимонопольная служба (ФАС) провела разбирательство и наложила на Apple оборотный штраф в сумме, превышающей $12 млн.

Как указано в официальном сообщении ФАС, на компанию Apple наложили оборотный штраф в размере, превышающем 906 млн рублей (более $12 млн), за злоупотребление доминирующим положением на рынке мобильных приложений. Решение было принято накануне, 26 апреля.

Представители Apple, прокомментировав случившееся, выразили несогласие с вердиктом ФАС. Юристы компании в ближайшее время намерены обжаловать его в установленном порядке.

Основанием для разбирательства, которое было завершено минувшим летом, послужило заявление АО "Лаборатория Касперского". В нем указывалось о злоупотреблении доминирующим положением в сфере распространения мобильного софта для iOS. В результате действий Apple, отмечает пресс-служба ФАС, возникла ситуация, при которой были предоставлены преимущества продуктам корпорации с одновременным ухудшением условий распространения продуктов других компаний - приложений т.н. "родительского контроля".

В результате Apple было выдано предписание, в соответствии с которым компании следовало удалить из ее документации положения, дававшие организации право не допускать и/или отклонять в App Store приложения сторонних разработчиков с указанием любых причин, даже полностью отвечавшие требованиям.

Напомним, не так давно в Китае на более 18,2 млрд юаней, или $2,78 млрд оштрафовали Alibaba. Госуправление по контролю за рынком КНР информировало о мерах, последовавших после нарушений, выявленных в сфере антимонопольного законодательства. Сумма штрафа была эквивалентна 4% от общего объема продаж в пределах Китая.

По данным властей, в этот период руководство Alibaba придерживалось политики, в условиях которой потребителей принуждали пользоваться их услугами "без права выбора". Подобные действия оказали негативное влияние на конкурентную среду китайского рынка электронной коммерции, указывал регулятор. Представители интернет-гиганта назвали решение о штрафе правильным и выразили готовность впредь строго придерживаться всех требований законодательства.

Автор: Злата Богатова

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