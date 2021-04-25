Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter ФАС выписала Apple штраф на $12 млн

18:25

Фото: vk.com



Американскую корпорацию обвиняли в злоупотреблении доминирующим положением в сфере мобильных приложений, передает ТАСС. После соответствующего заявления "Лаборатории Касперского" Федеральная антимонопольная служба (ФАС) провела разбирательство и наложила на Apple оборотный штраф в сумме, превышающей $12 млн.



Как указано в официальном сообщении ФАС, на компанию Apple наложили оборотный штраф в размере, превышающем 906 млн рублей (более $12 млн), за злоупотребление доминирующим положением на рынке мобильных приложений. Решение было принято накануне, 26 апреля.



Представители Apple, прокомментировав случившееся, выразили несогласие с вердиктом ФАС. Юристы компании в ближайшее время намерены обжаловать его в установленном порядке.



Основанием для разбирательства, которое было завершено минувшим летом, послужило заявление АО "Лаборатория Касперского". В нем указывалось о злоупотреблении доминирующим положением в сфере распространения мобильного софта для iOS. В результате действий Apple, отмечает пресс-служба ФАС, возникла ситуация, при которой были предоставлены преимущества продуктам корпорации с одновременным ухудшением условий распространения продуктов других компаний - приложений т.н. "родительского контроля".



В результате Apple было выдано предписание, в соответствии с которым компании следовало удалить из ее документации положения, дававшие организации право не допускать и/или отклонять в App Store приложения сторонних разработчиков с указанием любых причин, даже полностью отвечавшие требованиям.



Напомним, не так давно в Китае на более 18,2 млрд юаней, или $2,78 млрд оштрафовали Alibaba. Госуправление по контролю за рынком КНР информировало о мерах, последовавших после нарушений, выявленных в сфере антимонопольного законодательства. Сумма штрафа была эквивалентна 4% от общего объема продаж в пределах Китая.



По данным властей, в этот период руководство Alibaba придерживалось политики, в условиях которой потребителей принуждали пользоваться их услугами "без права выбора". Подобные действия оказали негативное влияние на конкурентную среду китайского рынка электронной коммерции, указывал регулятор. Представители интернет-гиганта назвали решение о штрафе правильным и выразили готовность впредь строго придерживаться всех требований законодательства.



Автор: Злата Богатова

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