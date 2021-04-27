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Минпросвещения заменит учебники по истории в колледжах


27.4.2021 18:02
Минпросвещения заменит учебники по истории в колледжахФото: b-port.com

Учебные пособия, на содержание которых ранее указал президент РФ Владимир Путин, будут заменены, передает ТАСС.

Соответствующее заявление сделал глава российского Минпросвещения Сергей Кравцов.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию критически отозвался о некоторых учебниках по истории Отечества. По мнению главы государства, пособия могли бы лучше описывать некоторые периоды, в частности, события Великой Отечественной войны.

Как стало известно, после проведенной проверки Министерство просвещения намерено заменить в учебники, по которым сейчас учатся в колледжах. Речь идет о пособиях, слабо отражающих события Сталинградской битвы. По словам министра Сергея Кравцова, литература будет обновлена со следующего учебного года.

Кравцов также отметил, что его ведомство совместно с депутатами Госдумы уже подготовило пакет нормативных поправок к федеральному закону "Об образовании в РФ", которые призваны усилить контроль за содержанием учебных пособий. Опыт применения федерального перечня предполагается распространить на систему среднего профобразования, пояснил министр.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 112

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