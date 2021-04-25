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Школьные учебники по истории проверят после критики Путина
25.4.2021 16:03
Фото: vk.com
Министерство просвещения России намерено провести полную проверку содержания учебников по истории, по которым сейчас занимаются школьники.
Соответствующее заявление сделал глава ведомства Сергей Кравцов.
В программе "Россия. Кремль. Путин" канала "Россия 1" министр сообщил о предстоящей проверке содержания учебников по истории. По словам Сергея Кравцова в планах его ведомства осуществить "полный анализ".
Ранее российский президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию РФ, отметил, что некоторые школьные учебники написаны "как будто не про нас". Помимо критических замечаний в адрес учебной литературы, глава государства особое внимание уделил освещению событий Великой Отечественной войны.
Говоря о современных российских учебниках по истории и указав на тенденциозное описание некоторых эпизодов отечественной истории, Путин задался вопросом, кто может создавать подобные пособия.
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