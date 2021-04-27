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В Мексике 8 человек погибли в перестрелке
27.4.2021 12:57
Фото: bakucity.az
В мексиканском штате Тамаулипас на северо-востоке страны найдены останки восьми человек, которые погибли в ходе столкновения между двумя вооруженными группировками. Как передает газета El Universal, инцидент зафиксирован в минувшие выходные в районе Камарго.
Полиция штата Тамаулипас сообщила о найденных сгоревших автомобилях — "монстров", которые ранее бронировали в кустарных условиях. В семи машинах обнаружили останки восьми человек. Пока удалось установить личность тех, кто меньше всего пострадал от огня.
Правоохранители полагают, что жертвами перестрелки могли стать члены действующего в регионе преступного сообщества "Картель северо-востока". Сведений о том, кто был в числе убийц, из официальных источников пока не поступало.
В минувшем марте в Мексике задержали участника убийства семейства мормонов. Жертвами преступления, совершенного осенью 2019 года, стали трое взрослых и шесть несовершеннолетних членов семьи Ле Барон.
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