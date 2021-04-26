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Канцлер Австрии выступил против введения новых санкций в отношении РФ


26.4.2021 20:02
Канцлер Австрии выступил против введения новых санкций в отношении РФФото: zimbio.com

Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что настроен против введения Евросоюзом дополнительных ограничительных мер в отношении России

На эту тему политик высказался в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung.

По словам канцлера Австрии, необходима деэскалация, поэтому он выступает "против дополнительных санкций как самоцели". Не стоит идти по пути "постоянного обострения", — отметил Себастьян Курц, когда его спросили о том, нужно ли вводить новые ограничения в отношении РФ.

При этом Курц находит "правильными" антироссийские санкции, введенные ранее Европейским союзом. Вместе с тем, подчеркнул австрийский канцлер, сейчас необходимо сделать ставку на выстраивание диалога, ведь мир на континенте можно обеспечить лишь совместными усилиями с Москвой, а не выступая против нее.

Напомним, не так давно канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о том, что Евросоюзу следует сохранять диалог с Россией, несмотря на наличие разногласий. Брюсселю следует сейчас занять правильную позицию, учитывая сближение Москвы и Пекина на фоне ухудшения отношений с Соединенными Штатами, подчеркивала представительница официального Берлина.

Автор: Злата Богатова

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