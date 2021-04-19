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Меркель заявила о сближении Москвы и Пекина в свете разногласий с США
14:03
Фото: funik.ru
Евросоюзу следует сохранять диалог с Россией, несмотря на наличие разногласий, подчеркнула канцлер ФРГ.
По словам Ангелы Меркель, Брюсселю следует сейчас занять правильную позицию, учитывая сближение Москвы и Пекина.
В последнее время можно наблюдать, как Россия сближается с Китаем в свете разногласий с Соединенными Штатами, заявилаканцлер Германии Ангела Меркель. На эту тему политик высказалась в рамках весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обратившись к участникам очередной встречи по видеосвязи, Меркель отметила, что речь идет о "большом конфликте", который продолжается "между США и Китаем, между США и Россией". На этом фоне Европейский союз должен принять правильную позицию, подчеркнула представительница Берлина.
По словам Меркель, она является "сторонницей мультилатеризма" и выступает за сильные международные организации, в частности, ВТО. Однако сейчас вызывает беспокойство ослабление устоявшихся институтов в отсутствие новых международных организаций, добавила канцлер.
Глава правительства Германии отметила, что имеется риск "того, что не будет ощущаться обязанность поиска дипломатических решений". Меркель заявила, что "жесткие слова" влекут за собой "провокационные действия", в результате чего создается почва для военных конфликтов.
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