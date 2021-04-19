Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Меркель заявила о сближении Москвы и Пекина в свете разногласий с США

14:03

Фото: funik.ru



Евросоюзу следует сохранять диалог с Россией, несмотря на наличие разногласий, подчеркнула канцлер ФРГ.



По словам Ангелы Меркель, Брюсселю следует сейчас занять правильную позицию, учитывая сближение Москвы и Пекина.



В последнее время можно наблюдать, как Россия сближается с Китаем в свете разногласий с Соединенными Штатами, заявилаканцлер Германии Ангела Меркель. На эту тему политик высказалась в рамках весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).



Обратившись к участникам очередной встречи по видеосвязи, Меркель отметила, что речь идет о "большом конфликте", который продолжается "между США и Китаем, между США и Россией". На этом фоне Европейский союз должен принять правильную позицию, подчеркнула представительница Берлина.



По словам Меркель, она является "сторонницей мультилатеризма " и выступает за сильные международные организации, в частности, ВТО. Однако сейчас вызывает беспокойство ослабление устоявшихся институтов в отсутствие новых международных организаций, добавила канцлер.



Глава правительства Германии отметила, что имеется риск "того, что не будет ощущаться обязанность поиска дипломатических решений". Меркель заявила, что "жесткие слова" влекут за собой "провокационные действия", в результате чего создается почва для военных конфликтов.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 152

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 14:29 Двух сотрудников посольства Болгарии высылают из РФ

Двух сотрудников посольства Болгарии высылают из РФ 08:27 Послу РФ вручили ноту протеста из-за нарушения воздушного пространства Колумбии

Послу РФ вручили ноту протеста из-за нарушения воздушного пространства Колумбии 19.4.2021 13:01 В Госдуме назвали «прощальным письмом» заявление США о Навальном

В Госдуме назвали «прощальным письмом» заявление США о Навальном 18.4.2021 23:20 Москва высылает 20 чешских дипломатов

Москва высылает 20 чешских дипломатов 18.4.2021 18:17 В Госдепе отреагировали на заявления о причастности США к попытке устранения Лукашенко