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Россия может оказать Индии помощь в борьбе с коронавирусом
26.4.2021 15:03
Фото: russophile.org
В Кремле не исключают оказание помощи Индии, где сейчас вновь осложнилась эпидемиологическая обстановка.
О возможных двусторонних контактах на высшем уровне, которые могут состояться уже в ближайшие дни, рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
Как заявил официальный представитель Кремля, в ближайшие дни российский президент Владимир Путин может провести телефонные переговоры с руководством Индии по вопросам возможного оказания помощи в борьбе с коронавирусом.
По словам Дмитрия Пескова, оперативные контакты с индийской стороной в связи с ситуацией в этой стране будут поддерживаться и на других уровнях, передает ИА REGNUM.
Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о "коронавирусном шторме", потрясшем страну. По его словам, жителям Индии сейчас остро необходима вакцинация от COVID-19. Страна в последние дни лидирует по темпам прироста числа зараженных.
Представители Нью-Дели уже обратились к Европейскому союзу с просьбой об оказании помощи, после чего готовность оказать поддержку выразили Германия и Франция. Предполагается, что подобное решение в скором времени может принять и Швеция.
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