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Польша созывает совещание Вышеградской группы из-за действий России
12:39
Фото: deon.pl
Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание иностранных коллег в формате Вышеградской группы.
Предстоящие переговоры представителей Польши, Чехии, Венгрии и Словакии будут посвящены "российскому вопросу".
В Варшаве намерены обсудить с иностранными партнерами ситуацию с учетом "эскалации действий", которые в последние недели предпринимались Москвой. Премьер-министры затронут вопросы, связанные с взаимной высылкой дипломатов РФ и Чехии. Совещание будет организовано в формате видеоконференции, указано на официальном сайте Центра информации правительства Польши.
Ранее в Праге заговорили о неких новых обстоятельствах в деле о взрывах на складах боеприпасов в селе Врбетице в 2014 году. На этом фоне было объявлено о выдворении из Чехии восемнадцати российских дипломатов.
В Москве подобные обвинения сочли абсурдными и совершенно безосновательными. Вскоре в МИД приняли ответное решение о высылке двадцати представителей чешской дипмиссии.
Ранее глава МI-6 назвал Россию "ослабевающей державой". При этом Ричард Мур указал, что с Москвой сейчас связана одна из самых насущных проблем для стран Запада.
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